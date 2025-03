DRIN Bozen: Alternativstandort wird gesucht

Von: mk

Bozen – Das DRIN Coworking Center in Bozen ist für viele junge Menschen zu einem Ort mit strategischer Bedeutung geworden. Allerdings müssen demnächst am Gebäude der ehemaligen Staatstelefone (Telefoni di Stato) Umbauarbeiten vorgenommen werden und das DRIN benötigt darum einen Alternativstandort.

Diesen werde es bald geben, sicherten die Landesräte Marco Galateo und Christian Bianchi am 28. März bei einem Lokalaugenschein mit Vertreterinnen und Vertretern des Vereins BeYoung, der die Räumlichkeiten derzeit verwaltet, zu. Das Sanierungsprojekt sieht bekanntlich vor, in dem Gebäude in der Italienallee Räume für Werkstätten, Kurse, Seminare, Infopoints und Workshops geschaffen werden. Diese sollen künftig auch der Bevölkerung und weiteren Vereinen offenstehen. Darüber hinaus werden Coworking-Bereiche zur Verfügung gestellt. Die Gesamtinvestition beträgt 9,5 Millionen Euro.

“DRIN hat sich von einem leeren zu einem lebendigen Ort für junge, kulturinteressierte Bürgerinnen und Bürger verwandelt”, betonte der italienische Kulturlandesrat Galateo. Man wolle mit einer Übergangslösung dafür sorgen, dass das DRIN seine zahlreichen Aktivitäten fortsetzen kann. Auch Vermögenslandesrat Bianchi sicherte zu: “Die Arbeiten werden im September 2026 beginnen und etwa zwei Jahre dauern. Dies ist eine der vielen Investitionen, die das Land für die Jugend umsetzt.” Man wolle das Gebäude zu einem modernen Ort machen, an dem dank flexibler und anpassungsfähiger Räume viele Vereine Platz finden.

Das 2019 eröffnete DRIN hat seit seinem Bestehen stets an Nachfrage gewonnen: Derzeit sind rund 1000 Personen im Coworking Space registriert (260 kamen allein im Jahr 2024 dazu). Das Durchschnittsalter der Nutzenden ist um die 30 Jahre, besucht werden können zahlreiche kulturelle Aktivitäten wie Veranstaltungen, Konzerte, Vorträge, Konferenzen oder Workshops.