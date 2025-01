Ein Bademantel darf bei Udo-Jürgens-Auktion nicht fehlen

Von: apa

“Hautnah” heißt ein Album des 2014 verstorbenen Udo Jürgens. Hautnah können Fans ihrem Idol im Zuge einer Onlineauktion bei Sotheby’s Köln von Gegenständen aus dem Nachlass kommen, steht doch etwa auch ein ikonischer weißer Bademantel des Musikers im Angebot. Mehr Geld wird man für einen Bentley oder für einen Flügel überweisen müssen. Letzteren gibt es auch günstiger in Miniatur als Keramikaschenbecher. Der Erlös geht in eine Stiftung zur Förderung von Nachwuchskünstlern.

Memorabilien, Kunstwerke und Luxusobjekte aus dem Besitz des Entertainers, zusammengefasst in 99 Losnummern, mit einem Schätzpreis von 100 bis 200.000 Euro kommen von 23. bis 30. Jänner unter den Hammer. Besichtigen kann man eine sehr kleine Auswahl der Gegenstände am 13. (10 bis 17 Uhr) und 14. Jänner (10 bis 19 Uhr) bei Sotheby’s im Palais Wilczek in der Wiener Herrengasse. Die Präsentation in einem Raum gleicht einem winzigen Udo-Museum, so der Eindruck bei einem Pressetermin am Freitag. An der Wand hängen einige Gemälde, goldene Schallplatten, Souvenirs vom Musical “Ich war noch niemals in New York”. In zwei Vitrinen gibt es einen personalisierten Stift, Stecktücher und weitere Auszeichnungen zu sehen, an einem Kleiderständer einen Anzug und eine Art Morgenmantel.

Halbakt von Klimt

“Für Österreich ganz schön: ein Halbakt von Gustav Klimt”, weist Gallus Pesendorfer von Sotheby’s auf ein weiteres Exponat hin (Schätzpreis 12.000 bis 18.000 Euro). Man erwarte sich regen Andrang bei der Auktion, “die Nachfrage nach Udo Jürgens ist ungebrochen”, so Pesendorfer zur APA. Die wahren Highlights sind nicht in Wien, sondern in Köln vom 18. bis 30. Jänner zu bewundern.

“Nach langer und reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, einige sorgfältig ausgewählte Erinnerungsstücke aus seinem Leben den Menschen zugänglich zu machen, die ihm so viel bedeuteten: seinen Fans”, begründen Jürgens’ Kinder Jenny und John in einer Aussendung ihre Entscheidung für die Versteigerung “Udo – The Personal Collection of the late Udo Jürgens”. Mit dem Erlös wollen sie eben “ein Herzensprojekt” des Vaters unterstützen.

Helm und Strauss-Devotionalien

Eine Auswahl: “Der schnellste Sänger aller Zeiten”, titelte die Zeitschrift “Bunte” 1970: Als Geschenk zu Jürgens’ 36. Geburtstag saß dieser im Cockpit eines Starfighter. Der Helm, den er bei dem Flug mit Überschallgeschwindigkeit trug, wird mit Unterschrift “Udo” veräußert (Schätzpreis 1.000 bis 2.000 Euro). Wer gerne tanzt, wird vielleicht eher um Bühnensteppschuhe – natürlich vom Künstler selbst getragen – aus schwarzem Lackleder mitbieten (150 bis 200 Euro Schätzpreis). Passend zum Strauss-Jahr könnten auch eine Strauss-Porzellanfigur und das gerahmte Cover eines Folios mit gedruckten Noten des Komponisten, den Jürgens verehrte, den Besitzer wechseln.

Besonderes Interesse gilt einem mit Plexiglas verkleideten Flügel, den Jürgens in den Schweizer Alpen spielte, und einem Grand Piano (Schätzpreis jeweils 20.000 bis 30.000 Euro). Das teuerste Stück ist aber eine Skulptur von Jean (Hans) Arp, entstanden 1967 und Unikat, mit einem Schätzpreis von 150.000 bis 200.000 Euro, wie Pesendorfer berichtete. Der weiße Frotteebademantel ist übrigens von deutschen Fußballern signiert (Schätzpreis 150 bis 200 Euro).

(S E R V I C E – www.sothebys.com/udo)