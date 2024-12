Ein Festkonzert mit Doppel-Jubiläum

Von: mk

Algund – Ein Fest der Blasmusik ist das Dreikönigskonzert der Algunder Musikkapelle in jedem Jahr. Am 6. Jänner 2025 gibt es aber gleich zwei besondere Jubiläen zu feiern: Zum einen ist es das 75. Dreikönigskonzert, zum anderen steht Kapellmeister Christian Laimer seit 25 Jahren am Dirigentenpult.

Am 6. Jänner 1948 lud die Algunder Musikkapelle zum ersten Mal zum Dreikönigskonzert in den großen Kursaal von Meran ein. Es sollte ein nachträgliches Festkonzert zum 110-Jahr-Jubiläum der Kapelle im Jahr zuvor sein, der ungewohnte Termin stieß damals nicht bei allen auf große Begeisterung. Der voll besetzte Kursaal gab den Organisatoren rund um Obmann Matthias Kiem und Kapellmeister Anton Schrötter aber recht: Ein neuer Fixpunkt im Südtiroler Blasmusikkalender war geboren.

Seit dieser Premiere gab es nur drei Mal einen Dreikönigstag ohne Konzert der „Algunder“: 1952 fiel das Dreikönigskonzert wegen eines kurzfristigen Kapellmeisterwechsels aus, 2021 und 2022 wegen der Corona-Pandemie. Heute ist das Dreikönigskonzert der Algunder Musikkapelle jedem in Südtirol und darüber hinaus ein Begriff, der auch nur im Entferntesten etwas mit Blasmusik zu tun hat. Das traditionsreichste Saalkonzert einer Südtiroler Musikkapelle ist nach wie vor ein Publikumsmagnet und für viele Stammgäste der festliche Abschluss der Weihnachtsfeiertage.

Neben der 75. Auflage dieses musikalischen Festabends gibt es diesmal aber noch einen Grund zum Feiern: Vor 25 Jahren – genauer im August des Jahres 2000 – trat ein junger, damals 25 Jahre alter Mann ans Dirigentenpult der „Algunder“. Zum großen Glück aller Musikantinnen, Musikanten und treuen Konzertbesucher der Algunder Musikkapelle hat er es seitdem nicht mehr verlassen, und so feiert die Kapelle im Jahr 2025 auch „25 Jahre Kapellmeister Christian Laimer“ in der Hoffnung, dass noch viele weitere Jahre folgen mögen.

Zu diesem doppelten Jubiläum hat Christian Laimer wie gewohnt ein Konzertprogramm zusammengestellt, dass keine Wünsche offen und keine Facette der Blasmusik unberührt lässt. Wer das Dreikönigskonzert schon einmal besucht hat, weiß, dass der erste Konzertteil traditionsgemäß den Transkriptionen klassischer Werke gehört. Zum Auftakt erklingt von den Blechbläsern der Kapelle die „Wiener Philharmoniker Fanfare“ von Richard Strauss. Es folgt ein Werk, das zu den am häufigsten gespielten in den 75 Dreikönigskonzerten gehört: Diesmal spielen die „Algunder“ die Ouvertüre zur Oper „Der Freischütz“ von Carl Maria von Weber in einer Bearbeitung von Kapellmeister Christian Laimer höchstpersönlich. Nicht fehlen darf im Jubiläums-Konzertprogramm ein Werk des Lieblingskomponisten von Christian Laimer: Aus „Parsifal“, dem vom Komponisten Richard Wagner selbst so bezeichneten „Bühnenweihfestpiel“, stehen die Verwandlungsmusik und der Chor „Das Liebesmahl“ aus dem 1. Akt auf dem Programm.

Der zweite Konzertteil gehört im Dreikönigskonzert stets Originalwerken für Blasorchester und Arrangements modernerer Werke. Nach dem Konzertmarsch „Per aspera ad astra“ von Ernst Urbach ist wieder ein Stammgast in den Konzertprogrammen der Dreikönigskonzerte an der Reihe: Aus dem reichen Schatz an großartigen Werken von Philip Sparke ist es diesmal das dreisätzige „The Year of the Dragon“ – passend zum „Jahr des Drachens“, das der chinesische Mondkalender noch bis Ende Jänner 2025 feiert. Nach dem schwungvollen Ende dieses Stückes haben die Konzertbesucher beim Kirchenlied „O Magnum Mysterium“ von Morten Lauridsen noch einmal die Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen, bevor es beim „Wedding Dance“ aus der Suite „Hasseneh“ von Jacques Press noch einmal so richtig zur Sache geht.

Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und gern schon Karten für das Dreikönigskonzert reservieren möchte, muss sich noch ein wenig gedulden: Der Kartenvorverkauf startet wie gewohnt erst nach den Weihnachtsfeiertagen, und zwar am Samstag, dem 28. Dezember: An diesem Tag sind vormittags Karten im Tourismusbüro Algund erhältlich, außerdem können sie an diesem und den folgenden Tagen per WhatsApp unter der Nummer +39 380 6319317 reserviert sowie online auf der Seite www.diealgunder.com erworben werden.