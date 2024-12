„Ein Hoch auf die Marketenderinnen“

Von: mk

Montan – Die Schützenkompanie Montan sorgt pünktlich zum Jahresende für eine Überraschung. Die Montaner Schützen haben einen Kalender erstellt, der zugunsten von Not leidenden Mitmenschen verkauft wird. Thematisch wollte die Schützenkompanie einen gesellschaftspolitischen Akzent setzen und die Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt stellen. „Denn es sind die Frauen und Mädchen, die im Alltag Großartiges leisten und leider nicht immer die Sichtbarkeit bekommen, die ihnen zusteht“, so die Schützen.

„Wir in der Schützenkompanie Montan machen absolut keinen Unterschied in der Bewertung der Geschlechter. Alle zusammen arbeiten wir für die Heimat und unsere Werte, die uns verbinden. Was wären wir ohne die fleißigen Frauen und Mädchen? Unser bester Teil, die liebliche Seite, die weibliche Klugheit und der kreative Teil würden uns fehlen. Dieser Kalender wird eine Hommage an unsere Marketenderinnen sein, die so wichtig für unsere Gemeinschaft sind“, erklärt Schützenhauptmann Lukas Wegscheider die inhaltliche Ausrichtung der Kalenderaktion.

Die Patenschaft für die Kalenderaktion hat Luisa Manna vom „Manna Ressort“ übernommen. Außerdem hat Luisa Manna ihr Ressort für die Aufnahmen des Kalenders zur Verfügung gestellt und die Aktion der Montaner Schützen finanziert. Der Erlös wird dem Herz-Jesu-Notfonds übergeben. „Wir wollen als Gemeinschaft zusammenhalten und solidarisch mit jenen Mitmenschen sein, die unsere Hilfe benötigen. Das ist Teil unserer Schützen-DNA“, erklärt Wegscheider. Natürlich wird der Kalender auch beim „Weihnachtsstandl“ der Schützen während der Adventszeit aufliegen und außerdem auch in den Geschäften Montans gegen eine freiwillige Spende erhältlich sein.

„Wir laden alle Mitbürgerinnen ein, uns zu besuchen und mit dem Kauf des Kalenders ein Zeichen der Solidarität mit jenen zu setzen, die sich in einer misslichen Lage befinden. Unser herzlichster Dank geht an Luisa Manna und ihre Familie und an Manna-Geschäftsführer Andreas Punter für das große Wohlwollen und die kräftige Unterstützung. Vergelt’s Gott. Wir bedanken uns auch bei Elmar Thaler und seinem Team von Effekt! für die professionelle Umsetzung unserer Idee. Und ein herzlicher Dank geht an unsere Mädchen und Frauen, die diese Aktion durch ihren Einsatz erst möglich gemacht haben. Ein Hoch auf euch, verehrte Marketenderinnen“, so Schützenhauptmann Lukas Wegscheider abschließend.