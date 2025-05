Ein starkes Zeichen für Frieden und Zusammenhalt

Von: mk

Meran – Unter dem Motto „Gemeinsam für ein friedliches Europa – Insieme per la pace in Europa – Together for a peaceful Europe“ fand am heutigen Freitag zum neunten Mal der Europatag der Schulen im Schulzentrum Meran statt. Über 300 Schülerinnen und Schüler sowie zahlreiche Lehrpersonen nahmen an dieser bereichernden Veranstaltung teil, die von den fünf Bildungseinrichtungen des „School Village Meran/o“ getragen wurde: IISS Gandhi, Realgymnasium und Technologische Fachoberschule Meran (RGTFO), Istituto Ritz, SPP Marconi und die Mittelschule Carl Wolf.

Die zentrale Veranstaltung begann im Mehrzwecksaal des RGTFO musikalisch mit dem Chor der Mittelschule Carl Wolf. In eindrucksvollen Impulsreferaten thematisierten Persönlichkeiten aus Politik, Kirche, Wissenschaft und humanitärem Engagement die Bedeutung eines friedlichen Europas in Zeiten globaler Spannungen.

Don Paolo Renner, Professor für Religionswissenschaften, betonte: „Wahre Religionen stiften Frieden.“ Zugleich warnte er vor religiösem Fanatismus in jeder Form.

Die langjährige EU-Diplomatin Silvia Kofler hob die Grundwerte der Europäischen Union hervor – Zusammenarbeit, Gerechtigkeit und Solidarität – und rief zu Geduld und Verständnis auf: „In einer Union mit 27 Mitgliedstaaten braucht es Zeit für Entscheidungen.“

Hanspeter Vikoler, langjähriger Koordinator des Welternährungsprogramms der UNO, erinnerte daran, dass es weltweit mächtige Interessen gebe, die von Krieg profitieren – wirtschaftlich wie geopolitisch.

Ihre Wertschätzung für den Europatag zeigten auch prominente Ehrengäste: Landesrätin Magdalena Amhof, Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner sowie Merans Noch-Bürgermeister Dario Dal Medico waren persönlich vor Ort und würdigten das Engagement der Jugendlichen.

Im Anschluss verteilten sich die Schüler/innen auf zwölf interaktive Workshops, in denen sie sich mit Kernthemen wie Menschenrechten, Friedenserziehung, der Geschichte Europas, philosophischen Friedenskonzepten (z. B. Kant), sowie mit Persönlichkeiten, die für Frieden eingetreten sind, befassten. Die Ergebnisse – kreative Beiträge, Diskussionen und Projektideen – wurden im Plenum präsentiert und auf dem Europatag-Blog dokumentiert.

Musikalische Beiträge – etwa von der RGTFO-Schulband – sowie eine lyrische Einlage des italienischen Poeten Lino Cacciapaglia bereicherten das Programm. Zum Abschluss wurden alle Teilnehmer/innen zu einem gemeinsamen Imbiss im Innenhof des RGTFO eingeladen – ein weiterer Moment des Miteinanders. Der Europatag 2025 setzte ein starkes Zeichen: Für Dialog, Bildung, Zusammenarbeit – und für ein Europa, das den Frieden lebt.