Eintauchen in die Welt der Musicals

Von: AP

Brixen – Mit einer fulminanten Musical-Show mit Solos, Chorgesang und Tanz endete am vergangenen Samstag, 23. August, die Schulung des Südtiroler Chorverbands „Musical Fever Plus“ im Vinzentinum Brixen. Eine Woche lang hatten sich die 22 jungen Sänger und Sängerinnen im Alter zwischen 16 und 26 mit verschiedenen Musicals auseinandergesetzt.

Unter der Gesamtleitung von Stephen Lloyd arbeitete man an der eigenen Stimme und an verschiedenen Solo- und Chorstücken aus bekannten und weniger bekannten Musicals. Prof. Enrico De Pieri, einer der führenden Musical-Stars im deutschsprachigen Raum, und Prof. Sarah Yorke waren die Dozenten für den Gesangsmeisterkurs.

Für den Chor war Stephen Lloyd und für die choreographische Einstudierung Mia Meneghini zuständig. Außerdem gab es einen Schauspiel-Workshop mit dem deutschen Musical-Darsteller und Schauspieler Martin Planz.

Das Publikum bei der Abschlussshow, darunter auch der Obmann des Südtiroler Chorverbands Erich Deltedesco und Geschäftsführer Klaus Gufler, war beeindruckt von der Energie, der sängerischen und choreographischen Leistung der jungen Sänger und Sängerinnen.