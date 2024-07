Elf Hunderter, davon drei mit Auszeichnung

Am Realgymnasium und an der TFO Meran wurden die Maturadiplome übergeben

Von: luk

Meran – Die Staatliche Abschlussprüfung, wie die Matura jetzt heißt, ist für die Schülerinnen und Schüler nach fünf Jahren Oberstufe eine große Herausforderung und die Freude über das Maturazeugnis ist ihnen anzusehen. Am Realgymnasium Albert Einstein und an der Technologischen Fachoberschule Meran Oskar von Miller wurden am vergangenen Samstag den 122 Maturantinnen und Maturanten die Diplome überreicht.

„Eure gemeinsame Zeit in der Oberschule geht damit zu Ende“, sagte Schuldirektor Alois Weis und wünschte den Absolventinnen und Absolventen einen „gut gefüllten Rucksack für den weiteren Lebensweg“. „Und verschließt nicht die Augen vor den Mitmenschen, denen es nicht so gut geht“, gab Alois Weis den Schülern mit auf den Weg. Mit 11 „Hundertern“, davon drei „mit Auszeichnung“, kann die Schule wieder auf ein sehr gutes Gesamtergebnis zurückblicken. Zur Maturafeier, die mit Chopins „Prélude in Des-Dur“ – festlich am Klavier vorgetragen von Helena Gamper – eröffnet wurde, waren die Maturanten und viele glückliche Eltern am Samstag in die Schule gekommen. Der Vorsitzende des Schülerrats Emil Mair und Schulrats-Vorsitzender Matthias Wolf blickten zurück und bedankten sich bei der Schulgemeinschaft. Die acht Maturaklassen hatten die fünf Schuljahre in Bildern und Kurzfilmen Revue passieren lassen, die Schulband sorgte für den musikalischen Rahmen. Für Direktor Alois Weis war es die letzte Diplomübergabefeier, da er mit dem neuen Schuljahr in den Ruhestand tritt. Sein Nachfolger als Direktor des Realgymnasiums und der TFO ist David Augscheller aus Meran.

Folgende Schülerinnen und Schüler erreichten die Höchstpunktezahl von 100 Punkten: Cereghini Sara (mit Auszeichnung), Klotzner Leni (mit Auszeichnung), Wolf Tosca Sofia B. (mit Auszeichnung), Erlacher Julia, Geiser Hanna, Kofler Antonia, Mair Emil Bertrand, Osto Valerio Gabriele, Pichler Arthur, Rainer Christian und Staffler Olivia.