Entdecken, beten und staunen beim Besinnungsweg in Naturns

Naturns – Knapp 80 Kinder und ihre Begleitpersonen nahmen am Samstag 13. April bei der Aktion zum Jahresthema der Katholischen Jungschar Südtirols teil. Unter dem Motto „Abenteuer Kirche“ begingen sie den Jesus-Besinnungsweg in Naturns und staunten über eine Luft-Akrobatik-Show im Erlebnispark.

Passend zum Jahresthema organisiert die Jungschar jedes Jahr eine Aktion, in diesem Jahr zum Thema „Abenteuer Kirche“. Knapp 80 Jungscharkinder, Ministrantinnen und Ministranten nahmen an der Aktion am vergangenen Samstag in Naturns teil. Gemeinsam begingen die Kinder ein Stück des Jesus-Besinnungsweges und konnten bei den verschiedenen Stationen zu Themen wie Teilen, Frieden, Gemeinschaft und Glauben nachdenken und aktiv werden. „Um die christlichen Werte und den Glauben kindgerecht erleben zu können, haben wir uns verschiedene Stationen überlegt. So zum Beispiel teilten wir das Brot, schickten unsere Fürbitten mit Seifenblasen in den Himmel, segneten uns gegenseitig mit Kreuzzeichen und hinterließen auf einem Holzkreuz unsere bunten Fingerabdrücke“, erzählt Matthias Komar, 2. Vorsitzender der Jungschar.

Im Erlebnispark Naturns fand der große Abschluss der Aktion statt: Zwei Luftakrobatinnen von „A million dreams“ verzauberten mit ihrer Show das Publikum, passend dazu wurde ein besinnlicher Text vorgelesen. „Das Publikum staunte über das Können der beiden Akrobatinnen. Die Geschichte dazu gab zu verstehen, überall wo wir hingehen, ist Gott bei uns und wir dürfen auf ihn vertrauen“, so Komar. Nach der Show konnten die Kinder die vielen Spiele im Erlebnispark Naturns entdecken. Die Katholische Jungschar Südtirols bedankt sich bei Hanspeter Schönthaler vom Erlebnispark und beim Amt für Jugendarbeit der Provinz Bozen für die Unterstützung.

Jahresthema „Abenteuer Kirche“

Die Veranstaltung in Naturns ist Teil der Aktion zum Jahresthema der Katholischen Jungschar Südtirols. Am Samstag 20. April findet die zweite Veranstaltung statt, dieses Mal im Vinzentinum in Brixen. „Mit den beiden Aktionen, passend zum Jahresthema, möchten wir zeigen, wo Glaube überall gelebt und erlebt werden kann. In Naturns haben wir uns bewusst auf in die Natur gemacht, in Brixen hingegen feiern wir eine Andacht“, so Komar. Mit dem Jahresthema „Abenteuer Kirche“ weist die Jungschar darauf hin, dass Kinder Teil der Pfarrgemeinde sind und auf ihre Bedürfnisse geachtet werden soll. So soll zum Beispiel in der Kirche ein Platz gefunden werden, der so gestaltet wird, dass Kinder sich wohlfühlen. Nicht nur die Gestaltung der Räume, sondern auch die religiösen Feiern sind wichtig: Kinder brauchen eine Kirche, in der es kindgerechte liturgische Angebote gibt, die ihren Bedürfnissen entsprechen und einen Bezug zu ihrer Lebenswelt haben. Die Katholische Jungschar Südtirols ruft alle – alle Gläubigen, Pfarrgemeinderatsmitglieder, Pfarrer und die Diözese – auf, Kinder miteinzubeziehen und eine kindgerechte Umgebung zu schaffen, im Kirchenraum und in den religiösen Feiern.