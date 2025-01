Epifanie: Pfarrei Maria Himmelfahrt feiert das Hochfest 

Von: ka

Meran – Die Kurstadt Meran ist ein wahrer Hotspot der Vielfalt und Toleranz. Hier finden sich Kultstätten verschiedenster Religionen und Konfessionen. In unserer pluralistischen Zeit ist es umso wichtiger, diese Vielfalt zu feiern. Am vergangenen Montag, dem Dreikönigstag, fand dazu ein ganz besonderes Ereignis in der Meraner Maria Himmelfahrtskirche statt: Ein Gottesdienst, der Katholikinnen und Katholiken aus siebzehn verschiedenen Herkunftsländern zählte.

Die feierliche Liturgie wurde in verschiedenen Sprachen zelebriert, und der Familienchor begeisterte die Pfarrgemeinde mit Liedern auf Italienisch, Deutsch, Spanisch und der Zulu-Sprache. Einzelne Gläubige sangen auf Ukranisch, Polnisch und Arabaisch. Pfarrer Peter leitete die Messe in verschiedenen Sprachen und war begeistert von der regen Teilnahme.

Er freute sich über die vielen Menschen, die in die Kirche gekommen waren, um gemeinsam mit ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern das Hochfest der Epiphanie zu feiern. Es war ein wunderschönes Zeichen dafür, dass Jesus Christus für alle da ist und alle Menschen mit offenen Armen empfängt.Dieses großartige Meraner Friedensprojekt, das im Heiligen Jahr der Hoffnung als erster Versuch gilt, wurde nach der Messe im Pfarrzentrum im Rahmen eines Umtrunkes mit Begeisterung und Dankbarkeit feierlich begossen.