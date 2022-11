“Er war ein aufrechter Tiroler”

Raas – Der Ehrenmajor des Südtiroler Schützenbundes, Dr. Luis Zingerle ist gestern Nachmittag im Alter von 89 Jahren im engsten Familienkreise verstorben.

Dr. Alois Anton Zingerle ist am 11.08.1933 in Schalders geboren und lebte seit 1975 in Raas, Gemeinde Natz/Schabs. Sein Studium in Geschichte, Romanische Philologie und Philosophie absolvierte er an der Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck, wo er 1964 zum Doktor promovierte. Von 1964 bis 1996 war er Direktor der Landesberufsschule “Christian Josef Tschuggmall” in Brixen.

Luis Zingerle trat bereits 1959 der Schützenkompanie Vahrn als aktives Mitglied bei, 1975 wechselte er zur Schützenkompanie “Alte Pfarre” Natz. 1995 war er Gründungsobmann des „Gesamttiroler Schützenbundes – Europäische Region Tirol“ und blieb dies bis 2001. Fast 20 Jahre war er Kultur- und Bildungsreferent im Südtiroler Schützenbund, sechs Jahre Landeskommandant-Stellvertreter und drei Jahre Bundesmajor (Bundesgeschäftsführer). Neben der Herausgabe vieler Publikationen, Durchführung von wissenschaftlichen Tagungen und Ausstellungen hat er auch viele Schulungen und Seminare für Schützen und Offiziere organisiert und sich dabei einen Namen in Schützenkreisen gemacht.

Im Jahre 2008 wurde er aufgrund seiner Verdienste von der Bundesversammlung des Südtiroler Schützenbundes zum Ehrenmajor ernannt.

Weiters war er Träger des Tiroler Verdienstkreuzes, der silberne Verdienstmedaille der Bayerischen Gebirgsschützen und der goldenen Landesmedaille des österreichischen Kameradschaftsbundes Niederösterreich. 2003 wurde er von Dr. Otto von Habsburg zum „Ritter des Ordens vom Hl. Sebastian in Europa“ geschlagen.

Politisch aktiv war Luis Zingerle seit den 1960-er Jahren für die SVP. Ab 1976 war er Obmann des SVP-Bezirks Brixen und Mitglied der Parteileitung, von 1969 bis 1979 war er Stadtrat in Brixen, von 1979 bis 1989 war er Landtagsabgeordneter und von 1987 bis 1988 Regionalratspräsident.

Die Südtiroler Schützen drücken den Angehörigen ihr tief empfundenes Beileid aus. “Luis Zingerle war ein aufrechter Tiroler, ein großer Lehrmeister mit Ecken und Kanten und ein guter Schützenkamerad. Wir wollen ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, so Roland Seppi, Landeskommandant des Südtiroler Schützenbundes.