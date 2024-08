Erfolgreicher Abschluss des Kirchenmusiklehrganges

Von: luk

Brixen – Zweijähriger Ausbildungskurs des Verbandes der Kirchenmusik Südtirol (VKM) mit Schwerpunkt Chorleitung und oder Liturgisches Orgelspiel geht zu Ende.

Der zweijährige Kurs des Kirchenmusiklehrganges startete im Herbst 2022. Mit einem praxisorientierten Lehrplan, qualifizierten Lehrkräften aus dem Bereich der Kirchenmusik wurde den Absolventen:innen das nötige Rüstzeug für den kirchenmusikalischen Alltag mitgegeben.

Der Lehrgang konnte in verschiedenen Schwerpunktfächern (Chorleitung und oder liturgisches Orgelspiel) belegt werden. Die Abschlussprüfungen wurden bereits im Juni abgelegt. Im Rahmen der „Kirchenmusikalischen Schulungstage 2024“ wurden nun am Freitag, am 9. August die Abschlussdiplome und Zeugnisse verliehen.

Als Besonderheit durften sich die Absolventen des Chorleitungsschwerpunktes am Freitagabend vor dem großen Schulungschor der „Kirchenmusikalischen Schulungstage“, die zurzeit in Brixen stattfinden, versuchen und Gelerntes mit einer 110-köpfigen Chorgruppe umsetzen.

Acht Teilnehmer:innen sind nun bereit für den Einsatz in den Pfarreien. Dominik Bernhard, Kirchenmusikreferent der Diözese Bozen-Brixen und Verantwortlicher des Lehrganges, zeigt sich zufrieden: „Der Kurs beinhaltet viel Praxis und dadurch konnten die Absolvent:innen schnell ihre Fähigkeiten ausbauen.“

Der zweijährige Ausbildungskurs, der die ehemaligen Kirchenmusikschulen in Lana und Brixen ersetzt, ist somit erfolgreich zu Ende gegangen. Im Herbst 2024 startet ein neuer Kurs mit vielen jungen Teilnehmer:innen. Genauere Infos zum Lehrgang sind beim Verband der Kirchenmusik Südtirol (www.kirchenmusik.it) erhältlich.