Erlebnistag der Young-Rheumatics

Mölten – Vor kurzem organisierten die „Young Rheumatics“, die Jugendlichen in der Rheuma-Liga, einen Nachmittag der besonderen Art. Am Reiterhof Bacher in Mölten verbrachten die Jugendlichen einen erlebnisreichen Nachmittag.

Auf dem Programm standen das Putzen der Pferde, das Führen der Pferde und der Ausritt auf den Pferden. Elisabeth Schröpfer von der Reitschule Vöran am Bacherhof führte die teilnehmenden Jugendlichen geduldig und professionell in den Umgang mit den Pferden und Ponys ein.

„Die tiergestützte Therapie gehört in vielen Therapieeinrichtungen zum allgemeinen Therapiekonzept und zeigt gute Erfolge. Pferde sind sehr einfühlsame Tiere, die sehr sensibel auf ihre Umgebung reagieren. Daraus ziehen erkrankte Menschen viel Kraft und können ein Vertrauensverhältnis zum Tier aufbauen und die Akzeptanz durch das Tier kann den eigenen Selbstwert steigern. Wir möchten besonders für junge Betroffene ein ansprechendes Angebot schaffen und ein Netzwerk für junge Rheumakranke in Südtirol aufbauen. Aus der Gemeinsamkeit können wir Kraft für den Alltag schöpfen. Wir laden alle jungen Rheumatiker ein, sich uns anzuschließen“, so die Sprecherin der YoungRheumatics, Manuela Unterholzner, die das Treffen organisiert hat.