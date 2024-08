Erwachsene und Kinder singen gemeinsam im Altersheim Tramin

Von: luk

Tramin – „In die Berg bin i gearn“ auf Deutsch, Italienisch und Ladinisch erklang am vergangenen Freitag im Altersheim Tramin: 33 Sänger und Sängerinnen der Fortbildung „Erlebnischor für Groß und Klein“ des Südtiroler Chorverbandes sangen unter der Leitung von André Comploi Lieder von der Renaissance bis zum Volkslied und in den verschiedensten Sprachen.

Die Sänger und Sängerinnen, darunter auch elf Kinder im Alter zwischen drei und 14 Jahren, hatten vier Tage lang im Bildungshaus Schloss Rechtenthal gemeinsam und in Gruppen gesungen, aber auch bei Spiel und Spaß Gemeinschaft erlebt. Eingeladen waren Erwachsene und Kinder, Paare und Singles, Anfänger und Fortgeschrittene, um singend eine große Familie zu bilden, wie Kursleiter André Comploi das Konzept dieser Singtage erklärt. Dabei war es ihm das Wichtigste, den Funken der Freude auch an jene weiterzugeben, die noch nie gesungen haben. Dass ihm das gelungen ist, zeigte das Konzert im Altersheim, das ein Feuerwerk an Energie war.

„Musik darf alles sein, aber nicht langweilig“, erklärte André Comploi, der gemeinsam mit Theaterpädagogin Barbara Rottensteiner Comploi diese Erlebnistage leitete. Neben dem Singen lernten sich die Teilnehmenden auch mit einem abwechslungsreichen Freizeitprogramm besser kennen und wuchsen zu einer Gemeinschaft zusammen. Dass man in so kurzer Zeit ein so schönes Konzert vorbereiten kann, darüber zeigte sich auch Margareth Greif beeindruckt, die Obmannstellvertreterin des Südtiroler Chorverbandes. Sie betonte, dass dem Südtiroler Chorverband das Singen mit Senioren und für Senioren ein großes Anliegen sei. So gebe es bereits eine Singgruppe des Verbandes, die auf Anfrage in den Altersheimen singt und damit das Leben der Senioren bereichert.

Denn „mit Musik geht alles leichter“, sagte Margareth Greif und bedankte sich bei allen Teilnehmern, den Referenten, aber auch den Sponsoren der Fortbildungen des Südtiroler Chorverbandes, in erster Linie der Südtiroler Landesregierung. Durch ihre Unterstützung seien erst diese Fortbildungen zu einer erschwinglichen Teilnahmegebühr möglich, was in Europa so sonst nicht leicht zu finden sei.