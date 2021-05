Bozen – Eine Stunde Zeit um wertvolle Dokumente zu finden und zu versuchen, durch das Lösen komplizierter Rätsel und Logikspiele wieder herauszukommen: Das Phänomen Escape Room ist nun auch im Naturmuseum gelandet und kann dort ab heute gespielt werden.

In einer Stunde versuchen, in einem Flugzeug eine Bombe zu deaktivieren, aus einem Gefängnis auszubrechen oder einen Mord aufzuklären: Das als Computerspiel erfundene und dann als Live-Version weiterentwickelte und mittlerweile sehr beliebte Spiel Escape Room ist ein Nervenkitzel; es trifft einen wichtigen Nerv, die Lust am Rätseln, am Kombinieren. Konkret handelt es sich dabei um einen realitätsgetreu nachgebauten thematischen Raum, in dem Spielerinnen und Spieler in einer vorgegebenen Zeit unterschiedliche Rätsel lösen müssen, um den Raum siegreich verlassen zu können.

Auch im Naturmuseum Südtirol können sich Interessierte von heute bis 7. November 2021 im Rahmen der Insektenausstellung „Incredible Bugs!“ mit diesem Spiel messen. „Rettet Polly!“ nennt es sich und ist auch in diesem Fall ein Wettlauf gegen die Zeit: Eine der brillantesten Wissenschaftlerinnen des Museums verschwand, kurz bevor sie ihre bahnbrechende Entdeckung veröffentlichen konnte. Die Insektenforscherin Polly Nathion hat die seltensten Bestäuber der Welt untersucht: Sollten ihre Ergebnisse veröffentlicht werden, könnten sich diese als bahnbrechend in der Medizin erweisen.

Wer die Herausforderung annimmt, taucht in eine spannende Geschichte ein, in der es um Biodiversität geht. Nur wer Teamgeist besitzt, kann in einer Stunde alle Rätsel lösen, um den Safe zu knacken, in dem die Forschungsergebnisse aufbewahrt werden. Und wenn diese Ergebnisse dann veröffentlicht werden, kann Polly Nathion sich in Sicherheit wiegen und die ganze Welt kann davon einen Nutzen ziehen.

Gleichzeitig spielen können zwei bis fünf Personen über zehn Jahren dienstags bis samstags, um 17.30 Uhr und um 20.00 Uhr (Kinder unter 14 Jahren können nur in Begleitung einer erwachsenen Person teilnehmen). Die Teilnahme kostet 75 Euro für die gesamte Gruppe, das Eintrittsgeld ist vor Spielbeginn an der Kasse zu entrichten. Die Teilnehmenden müssen 15 Minuten vor Spielbeginn erscheinen, Handys dürfen nicht mit in den Escape Room genommen werden Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Museums natura.museum.