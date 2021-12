Euregio-Bands eröffnen Vasco-Rossi-Konzert

Bozen – Sechs Bands aus der Europaregion treten beim Vasco Rossi-Konzert in Trient am 20. Mai 2022 auf. Über einen Wettbewerb wird ermittelt, wer diese sein werden. Bewerben kann man sich bis 22. Februar.

­Am 20. Mai 2022 wird der italienische Superstar Vasco Rossi in der Music Arena in Mattarello bei Trient auftreten. Eröffnet wird die Show von sechs Musikgruppen oder Solisten aus der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino.

Welche sechs Bands dies sein werden, entscheidet sich über einen eigens dafür ausgeschriebenen Wettbewerb. Interessierte Musikgruppen und Solisten oder Solistinnen können sich bis zum 22. Februar 2022 über die Website www.euregiorock.com registrieren und dort zwei Songs hochladen, die im Anschluss von einer Fachleutekommission aus Komponisten, Musikern und Kritikern bewertet werden. Wer diese erste Auswahl besteht, muss sich in einem Live-Hearing beweisen, aus dem wiederum zwölf Finalisten in das Live-Finale kommen. Dort werden die sechs Bands ermittelt, die am Tag des Vasco-Rossi-Konzertes auftreten dürfen.

