Euregio-Jugendblasorchester spielt drei Konzerte mit einer Premiere

Von: mk

Riva/Toblach/Innsbruck – Viele Musikinteressierte tragen sich die Konzerte des Euregio-Jugendblasorchesters in den drei Ländern der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino bereits frühzeitig in ihrem Veranstaltungskalender ein. Heuer werden sie bei den Auftritten der jungen Nachwuchsmusiker und -musikerinnen in Riva del Garda, Toblach und Innsbruck eine doppelte Premiere erleben: Mit Manuela Lusser wird vom Freitag, 25., bis Sonntag, 27. Juli nicht nur erstmals eine Frau am Dirigentenpult stehen, sondern erstmals auch eine Vertreterin aus Osttirol.

Gemeinsam mit den bereits Euregio-erfahrenen Dirigenten Hannes Schrötter (Südtirol) und Franco Puliafito (Trentino) hat sie auch heuer ein vielfältiges Musikprogramm zusammengestellt und wird dieses ab Samstag, 19. Juli mit den knapp 50 talentierten Jugendlichen – in einer von der Euregio zusammen mit den Blasmusikverbänden der drei Landesteile organisierten – intensiven Probewoche im Kulturzentrum von Toblach einstudieren.

Die Landeshauptleute mit Euregio-Präsident Arno Kompatscher (Südtirol), Anton Mattle (Tirol) und Maurizio Fugatti (Trentino) laden die Euregio-Bevölkerung ein, die drei Konzerte mit ihren musikalischen Leckerbissen zu besuchen. Kompatscher betont: “Musik verbindet: Dafür steht das Euregio-Jugendblasorchester seit vielen Jahren. Dass mit Dirigentin Lusser nun auch eine Frau den Taktstock schwingt, zeigt: Dieser einzigartige Klangkörper überwindet nicht nur sprachliche, kulturelle oder geographische Grenzen, sondern auch die Frage des Geschlechts spielt keine Rolle.”

Auch die Landeshauptleute Mattle und Fugatti sowie die für Kultur zuständigen Regierungsmitglieder aus Südtirol, Philipp Achammer und aus dem Trentino, Francesca Gerosa, verweisen auf die integrierende Wirkung, mit der die Musikwoche Jugendliche unterschiedlicher Herkunft dazu bringt, nicht nur hart zu proben und klanglich zu harmonieren, sondern auch Freundschaften über Grenzen hinweg zu knüpfen.

Konzerttermine

Trentino: 25. Juli, um 17.30 Uhr in Riva del Garda (Festung “La Rocca” – Piazza Cesare Battisti 3/A)

MusicaRivaFestival (Tickets bei der Konzertkassa oder online)

Südtirol: 26. Juli, um 18 Uhr in Toblach (Euregio Kulturzentrum Gustav Mahler, Dolomitenstraße 41)

(freier Eintritt)

Tirol: 27. Juli um 10.00 Uhr in Innsbruck (Innenhof der Hofburg Innsbruck, Rennweg 1)

Promenadenkonzerte (Tickets bei der Konzertkassa oder online)