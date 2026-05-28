Euregio-KIDS: Zeitgenössische Kunst vereint 150 Jugendliche im Mart

Von: mk

Rovereto – Ein großes Fest der künstlerischen Begegnung für Jugendliche in Rovereto bildete am 28. Mai 2026 den Abschluss der dritten Ausgabe von “Euregio-KIDS – Kunst in die Schule”. Das Ausstellungs- und Bildungsprojekt fördert die grenzüberwindende Zusammenarbeit über die universelle Sprache der Kunst. Rund 150 Schülerinnen und Schüler aus den in diesem Schuljahr teilnehmenden Schulen der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino präsentierten ihre während des Schuljahrs entstandenen Arbeiten.

Inspiration dank Wanderausstellung von Mart, Museion und Ferdinandeum

Inspirieren ließen sie sich dabei von der in den Schulen gezeigten Wanderausstellung “Körpergeschichten”, bestehend aus zwölf zeitgenössischen künstlerischen Positionen aus den Sammlungen der teilnehmenden Partnermuseen Mart (Museum für moderne und zeitgenössische Kunst von Trient und Rovereto), Museion in Bozen und Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck.

Dank der Synergie zwischen diesen drei musealen Einrichtungen ermöglichte das abwechslungsreiche Vermittlungsprogramm den Jugendlichen, sich mit kulturellen und sozialen Identitäten auseinanderzusetzen, verschiedene zeitgenössische Sprachen zu erkunden und mit Hilfe der Kreativität die geographischen Grenzen zu überwinden.

Bei der Eröffnung erinnerte Euregio-Generalsekretär Matthias Fink an die Beweggründe für die Euregio das Projekt zu unterstützen: “Es vereint gleich gleich drei Stärken der Euregio: Es bringt junge Menschen aus der Euregio zusammen, beschäftigt sich mit Kunstwerken aus der Euregio und bündelt die großen Museen für zeitgenössische Kunst aus Tirol, Südtirol und Trentino.”

Als Trentiner Vertreterin im Euregio-Generalsekretariat freut sich Elisa Bertò, dass der Abschluss des dreijährigen Projektzyklus im Trentino erfolgt und ist überzeugt: “Das Projekt ‘Euregio-Kids’ endet, aber die Zusammenarbeit geht weiter: Unser Europäischer Verbund Territorialer Zusammenarbeit ist ein Modell, dass die Zusammenarbeit zwischen den Organisationen stärkt.”

Dank der dritten Ausgabe dieses Euregio-Projekts konnte die Wanderausstellung bereits an 18 Schulen gezeigt werden. Im Schuljahr 2025/26 gastierte sie an folgenden sechs Schulen: