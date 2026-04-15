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Programmreicher Kulturtag für Schülerinnen und Schüler

Euregio-Ring der Land- und Hauswirtschaftsschulen erneuert

Mittwoch, 15. April 2026 | 17:46 Uhr
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Land Tirol/Fitsch
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Von: luk

Rotholz – Seit mehr als 40 Jahren arbeiten die land- und hauswirtschaftlichen Schulen in Tirol, Südtirol und Trentino im „Ring Landwirtschaftlicher Lehranstalten“ zusammen. Als „Euregio-Ring der land- und hauswirtschaftlichen Schulen“ haben sie am 15. April in Tirol ihre Kooperation erneuert: Bei einem Festakt in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Rotholz wurde das neue Abkommen samt Logo und Urkunde im Zeichen der Euregio Tirol-Südtirol-Trentino vorgestellt.

Die erneuerte Urkunde wird von den Landeshauptleuten und den zuständigen Landesräten und Landesrätinnen der Euregio-Länder sowie den Direktorinnen und Direktoren aller elf beteiligten Schulen unterzeichnet. Ziel dieser Kooperation ist es, den Austausch, gemeinsame Projekte und Bildungsprogramme zu fördern sowie grenzübergreifende Kontakte und Beziehungen zu stärken.

Grenzübergreifende Verbundenheit

Der Euregio-Präsident, Tirols Landeshauptmann Anton Mattle, betonte: „Die Schulen beabsichtigen, ihre Beziehungen zu fördern, fachliche Kontakte gezielt auszubauen, Ausbildungsprogramme wechselseitig zugänglich zu machen und sich bei der Erfüllung des Bildungsauftrags für junge Menschen im ländlichen Raum zu unterstützen. Hier wird der Euregio-Gedanke in seiner grenzenlosen Kraft umgesetzt – gemeinsam. Ich bin überzeugt davon, dass dieser Gedanke bereits bei Kindern und Jugendlichen gelebt werden muss.“

An die Ring-Gründung im Landesgedenkjahr 1984 erinnerte der für Land- und Forstwirtschaft zuständige Tiroler Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler: „In all diesen Jahren haben sich die Schulen außerordentlich aktiv ausgetauscht und in vielen Gemeinschaftsprojekten zusammengearbeitet. Damit erweist sich der ländliche Raum und das land- und hauswirtschaftliche Bildungswesen weiterhin als Vorbild für die Pflege der gemeinsamen kulturellen Identität im Euregio-Gebiet, das unser gemeinsames Erbe respektiert und die grenzübergreifende Verbundenheit lebt.“

Konferenzen, Bildung, Projekte, Kultur und Sport

Jährlich organisieren die Schulen gemeinsam eine Direktorenkonferenz, einen Kulturtag, Projektwochen, einen Wintersporttag sowie Fortbildungen für Lehrkräfte, wie der Südtiroler Landesdirektor für deutschsprachige Berufsbildung, Peter Prieth und Claudia Bisognin von der Trentiner Stiftung Edmund Mach in San Michele all’Adige berichteten.

Im Rahmen des Festakts wurden auch die Ergebnisse des gemeinsamen Kulturtags an der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Rotholz vorgestellt: Dabei haben sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus der gesamten Euregio unter dem Motto „Zomm“ (gemeinsam) mit land- und hauswirtschaftlichen, aber auch kulturellen Fertigkeiten und den Gemeinsamkeiten und Unterschieden der regionalen Dialekte auseinandergesetzt.

Bezirk: Bozen

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