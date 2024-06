Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Tisens wird 50

Von: mk

Tisens – Im Laufe ihres Bestehens hatte sich die Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Tisens in vielerlei Hinsicht gewandelt: Von einer einjährigen Ausbildung mit nur erwachsenen Frauen im Internat zur zweijährigen mit Jugendlichen und zur dreijährigen mit Abschlussdiplom in Hauswirtschaft bis hin zu neuen Fachrichtungen wie Ernährungswirtschaft und Agrotourismus. Letztere ermöglicht mit dem Berufsbefähigungsnachweis auch die Führung von gastgewerblichen Betrieben.

Heute bietet die Schule auch die “Vierjährige” mit Spezialisierung an. Danach besteht die Möglichkeit, den maturaführenden Lehrgang an der Fachschule für Ernährung Kortsch oder am Berufsbildungszentrum Emma Hellenstainer Gastronomie und Kulinarik in Brixen zu besuchen. Den Tisner Absolventen und Absolventinnen stehen mit und ohne Matura alle Türe offen: Sie sind gut ausgebildete und sehr gefragte Fachkräfte, können auch weitere Ausbildungswege ins Auge fassen oder mit Matura ein Studium beginnen.

Zeitgemäße Angebote im Wandel der Zeit

Bei der Feier vertraten die früheren Führungskräfte Herlinde Ladurner und der langjährige Direktorin Mechthild von Spinn die ersten Jahrgänge des Schuljahrs 1974/1975. Das Heute repräsentierten Schulleiterin Christine Holzner, Direktorin Gudrun Ladurner, Lehrpersonen und Erzieherinnen mit den über 90 Schülerinnen und Schülern. Es gratulierten unter anderem die Schulleiterin der Fachschule Haslach Martina Gögele, der Landesdirektor der deutschsprachigen Berufsbildung Peter Prieth, Elternvertreterinnen und Mittelschuldirektorinnen aus St. Felix Dagmar Morandell und Lana Ursula Pulyer Ladurner, Bezirksbäuerin Heidi Innerhofer Margesin und die Ortsbäuerin von Tisens Zita Weis.

Beim Jubiläumsfest kam das große Wohlwollen der Gäste gegenüber der Bildungseinrichtung zum Ausdruck: Sie wünschten der Schule mit angeschlossenem Internat und Erwachsenenbildung weiterhin zeitgemäße Angebote, um den sich rasch ändernden Anforderungen Rechnung zu tragen. Die Schulband verlieh mit Klavier- und Gitarrenbegleitung der Feier eine besondere Note.