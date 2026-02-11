Fasching in Bozen

Von: luk

Bozen – Ganz Bozen bereitet sich dieser Tage auf die närrische Zeit vor. Schon bald wird in den Parks und auf den Plätzen der Stadt der Fasching das Zepter übernehmen und die Stadtviertel mit einem bunten Potpourri an Veranstaltungen beleben. Ob Paraden, Zaubershows, Spiele oder Musik – für jeden Geschmack und jede Altersklasse ist etwas dabei.

Los geht’s am 12. Februar, dem Faschingsdonnerstag, mit einer Faschingsfeier im Semiruralipark mit einem Faschingsumzug, Kinderschminken, Musik und Tanz von 14.00 bis 17.00 Uhr. Am selben Tag veranstaltet der VKE auf dem Festplatz an der Talfer einen Faschingsnachmittag mit Spiel, Spaß und Unterhaltung für Kinder und Familien.

Am 13. Februar findet in der Mozartstraße in Firmian der „Firmian’s Carnaval“ für die Kinder aus dem Stadtviertel statt, organisiert vom Familienzentrum Westpol.

Groß ist die Vorfreude auch auf den Leiferer Faschingsumzug, einem der traditionsreichsten Umzüge des Landes, der am 14. Februar in Bozen Halt machen wird. Die Faschingsgruppen ziehen mit ihren Wagen durch die Straßen der Stadt und werden dabei von vielen Schaulustigen und Faschingsbegeisterten begleitet.

Am Dienstag, dem 17. Februar, verwandelt sich der Nikolettiplatz in ein wahrhaftes Faschingsdorf mit Musik, Workshops, Zaubershows und viel guter Unterhaltung für die Menschen im Viertel. Ebenfalls am 17. Februar findet in der Stadtbibliothek in der Museumstraße ab 10.00 Uhr „CarnevaLab“, ein Kreativworkshop für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, statt.

Es ist eine Besonderheit des Bozner Faschings, dass er nicht an einem einzigen Ort stattfindet, sondern alle Stadtviertel und eine Vielzahl an Orten und Plätzen mit einbezieht, was die Freude am Zusammensein in der Gemeinschaft zusätzlich belebt. Die Termine sind über den städtischen Veranstaltungskalender „BZ Events“ abrufbar. Dieser gibt auch Auskunft über Uhrzeiten, Veranstaltungsdetails, Änderungen sowie über die Veranstaltungen anderer Vereinigungen und Organisationen.

Bozen bereitet sich also auf einen ausgelassenen und unbeschwerten Fasching im Zeichen des Zusammenseins vor. Bozens Schul- und Freizeitstadträtin Johanna Ramoser betont: „Faschingsveranstaltungen sind eine Investition in den Zusammenhalt, denn sie ermöglichen Begegnungen in einer fröhlichen und ausgelassenen Atmosphäre, die ansteckend wirkt und die Generationen zusammenkommen lässt. Der Fasching schafft Gemeinschaft, er feiert die lokalen Traditionen, stärkt den Zusammenhalt und das Zugehörigkeitsgefühl und gibt gerade jungen Menschen Raum für eine positive Form des Feierns. Wir unterstützen den Bozner Fasching, weil wir an eine lebendige Gemeinschaft glauben, die ihre Wurzeln wertschätzt und im Geiste des Miteinanders in die Zukunft blickt“.