Feierliche Diplomverleihung am Domplatz von Brixen

Brixen – Am heutigen Vormittag fand die Diplomfeier in Brixen statt, zum zweiten Mal am Domplatz der Bischofsstadt. 210 Absolventen nahmen ihre Abschlussdiplome der Fakultät für Bildungswissenschaften für Bachelor, Master und Doktoratsstudien entgegen. Zugegen waren Rektor Prof. Paolo Lugli, Dekan Prof. Paul Videsott und die Studiengangsleiter und Professoren.

Am heutigen Samstag, den 18. September, fand im Stadtzentrum die einmal im Jahr stattfindende Diplomfeier für die Absolvent*innen der Fakultät für Bildungswissenschaften statt, die bereits zum zweiten Mal trotz Corona dank umsichtiger Sicherheitsmaßnahmen abgehalten werden kann.

Die Veranstaltung begann um 11.00 Uhr auf dem Domplatz in Brixen. Dort konnten 210 Absolventen der Bachelor-, Master- und Doktoratsstudiengänge ihre Diplome von Rektor Prof. Paolo Lugli, dem Dekan der Fakultät, Prof. Paul Videsott, und den Studiengangsleiter*innen entgegennehmen. Auch Stadträtin Monika Leitner, in Vertretung vom Bürgermeister Peter Brunner, und Landesrat Philipp Achammer, der Landeshauptmann Arno Kompatscher vertrat, nahmen an diesem Festakt teil, die für die ehemaligen Studierenden in der Bischofsstadt, ihre Familien und für die gesamte Stadtgemeinde etwas Besonderes darstellt. Bürgermeister wie Landesrat überbrachten ihre Grüße und besten Wünsche für das künftige Berufsleben der Absolvent*innen, die im Bildungs- wie Sozialbereich äußerst gefragt sind.

Zu Beginn der Feierlichkeiten drückte Rektor Prof. Paolo Lugli seine Freude aus: „Ich freue mich sehr, Sie heute hier zu sehen. Wir alle wissen, wie viel Mühe Sie in den vergangenen zwei von der Pandemie geprägten Jahren in Ihr Studium investiert haben. Es war eine Herausforderung, der Sie und Ihre Familien mit Mut und Willenskraft begegnet sind. Es war eine Herausforderung, die Sie gemeistert haben, und heute erhalten Sie ein wohlverdientes Abschlussdiplom. In den kommenden Jahren werden Sie beruflich als Lehrer*innen, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen oder Kommunikationsfachleute tätig sein. Die Herausforderungen, die auf Sie warten, sind groß, aber ich bin mir sicher, dass Sie sich ihnen mit der gleichen Motivation stellen und sie bestmöglich zu bewältigen wissen, um einen großen Beitrag in diesem Bereich zu leisten, der so sehr von der Qualifikation seiner Arbeitskräfte abhängt”.

Prof. Paul Videsott, Dekan der Fakultät für Bildungswissenschaften, hob in seiner Rede die zentrale Rolle Brixens im Südtiroler Bildungspanorama und die Platzierung der Fakultät im nationalen Ranking von Censis hervor. „Mit diesem Festakt im Herzen von Brixen zeigen wir die Verbundenheit zur Bischofsstadt auf, die für die Bildungswissenschaften und Sozialwissenschaften zum Fixpunkt geworden ist. Ich wünsche allen Absolventinnen uns Absolventen viel Freude auf ihrem künftigen Berufsweg.“, so Dekan Videsott.