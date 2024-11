Feierlicher Blick auf 70 Jahre Südtiroler Kulturinstitut

Von: Ivd

Bozen – Ein bedeutender Meilenstein wird am 8. November 2024 im Waltherhaus in Bozen gefeiert: Das Südtiroler Kulturinstitut eröffnet um 18.00 Uhr die Ausstellung „70 Jahre Südtiroler Kulturinstitut – Blick – Kunst – Tirol“. Diese Schau markiert den 70. Geburtstag des Instituts und lädt die Besucher ein, in eine reiche Geschichte voller kultureller Highlights und künstlerischer Innovationen einzutauchen.

Seit seiner Gründung hat das Südtiroler Kulturinstitut in verschiedenen Ausstellungen bedeutende österreichische und internationale Künstler präsentiert. Der erste große Auftritt fand 1969 mit einer Ausstellung österreichischer Grafik im Messepalast statt. Ein Jahr später, 1979, sorgte die Schau von Friedensreich Hundertwasser für Furore und etablierte das Institut als festen Bestandteil der Kunstszene in Südtirol. Von der „Wiener Schule des Phantastischen Realismus“ (1980) bis hin zu „Von Klimt bis Wotruba“ (2003) bietet das Kulturinstitut ein breites Spektrum an Ausstellungen, die sowohl die Verbindung zu Österreich als auch die Kunstszene in Südtirol beleuchten.

Die anstehende Ausstellung bringt die Talente aus Nord- und Osttirol zusammen, darunter namhafte Künstler wie Rudi Wach, Elmar Peintner, Claudia Hirtl, und Benjamin Zanon. Diese Gruppenausstellung ist nicht nur ein Fest der Kunst, sondern auch ein Ausdruck der Vielfalt künstlerischer Techniken – von Skulptur und Malerei über Fotografie bis hin zu grafischen Arbeiten. Die Ausstellung, die von Eva Gratl kuratiert und von Peter Karlhuber gestaltet wird, reflektiert die künstlerischen Verbindungen zwischen Südtirol und Tirol in den letzten neun Jahren.

„Wir möchten einen grenzüberschreitenden Blick nach Norden ermöglichen und die Vernetzung der Künstlerinnen und Künstler fördern“, erklärt Gratl. „Kunst ist eine universelle Sprache, die über Grenzen hinweg verbindet.“

Die Eröffnung findet am Freitag, dem 8. November, um 18.00 Uhr statt. Die Ausstellung ist vom 9. November bis 7. Dezember 2024 geöffnet. Besucher können die Werke montags bis freitags von 15.00 bis 18.00 Uhr sowie samstags von 10.00 bis 12.00 Uhr kostenfrei erleben. Der Besuch dieser Ausstellung ist eine hervorragende Gelegenheit, die künstlerische Vielfalt und das kulturelle Erbe Tirols zu entdecken und zu würdigen.