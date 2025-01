Feierstunde für Schülerinnen und Schüler mit Bestnote

Von: ka

Bozen – Nur wenige Schülerinnen und Schüler schaffen es, bei der Maturaprüfung die höchste Punktezahl zu erreichen. Meist nur jene, die sich bereits in den Jahren zuvor als herausragend, fleißig und besonders intelligent hervorgetan haben. Im Schuljahr 2023/24 waren es 248 Oberschul- und Fachschulabsolventen aller Sprachgruppen, die dieses Ziel erreicht haben und in Folge zur jährlichen Ehrung, die Land Südtirol, Stiftung Südtiroler Sparkasse und der Südtiroler Unternehmerverband vornehmen, eingeladen wurden.

Am heutigen Freitag feierten die Absolventen und Absolventinnen sowie ihre Eltern und Verwandten im Messe- und Kongresszentrum des Hotels Four Points Sheraton in Bozen-Süd ihren Erfolg. Landeshauptmann Arno Kompatscher, der Präsidenten der Stiftung Sparkasse Stefan Pan und Heiner Oberrauch, der Präsidenten des Unternehmerverbands, überreichten den Jugendlichen je eine Anerkennungsurkunde und ein Geschenk. Auch Landeshauptmannstellvertreter Marco Galateo und Bildungslandesrat Philipp Achammer und die Landesschuldirektoren und -direktorinnen gratulierten den erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen.

„Eine Ober-, Berufs- oder Fachschule mit Bestnote abzuschließen, gelingt vor allem jenen, die mit dem nötigen Talent sowie mit Freude am Lernen ausgestattet sind. Auf dem Weg zur Bestnote braucht es auch Wille zum Einsatz und Konstanz in der Leistung“, erklärte Landeshauptmann Arno Kompatscher bei der Feier. Zudem spiele das Lernumfeld, sprich die Familie, der Freundeskreis sowie die Schule selbst, eine bedeutende Rolle. „Die nun geehrten Schülerinnen und Schüler können gemeinsam mit Ihren Eltern und Lehrkräften stolz sein auf ihren erfolgreichen Schulabschluss“, betonte Kompatscher.

Der Landeshauptmann wünschte den Absolventinnen und Absolventen alles Gute für ihren weiteren Weg im Studium oder bei der Arbeit. Zugleich unterstrich er, dass das Land Südtirol gerade auf die jungen Menschen baue, die mit viel Freude, Zuversicht und Innovationskraft die Zukunft mitgestalten.

Ermutigende Worte fand auch Stefan Pan, der Präsident der Stiftung Sparkasse: “Wir sind stolz auf euren Erfolg, liebe Absolventinnen und Absolventen. Nun stehen euch alle Türen offen. Sammelt Erfahrungen, bildet euch weiter. Ihr seid unsere Zukunft und unser Land braucht euch!”

Heiner Oberrauch, der Präsident des Südtiroler Unternehmerverbands, würdigte die Jugendlichen. „Herzliche Gratulation! Ihr gehört zur geistigen Elite, die unser Land prägen wird. Die Zeiten ändern sich, also habt Mut zu neuem und eigenständigem Denken“, sagte er.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die von Barbara Brugnara moderierte Gesprächsrunde, an die vier ehemalige Absolventinnen und Absolventen Riccardo Laini, Sarah Russo, Theo Gatterer und Elena Moroder teilnahmen. Sarah Russo arbeitet im Ausland und zwar als Assistant Professor an der Universität Manchester (UK). Dort hat sie ihre Leidenschaft für die Forschung entdeckt. Theo Gatterer hat das Studium der Rechtswissenschaften erfolgreich absolviert und ist als Policy Officer in der Europäischen Kommission in Brüssel tätig, wo er sich unter anderem für den Klimaschutz einsetzt. Elena Moroder ist Anwältin in der Kanzlei Brugger & Partner in Bozen und auf den Bereich Verwaltungsrecht spezialisiert. Riccardo Laini hingegen hat eine Karriere auf sportlicher Ebene begonnen und ist italienischer Meister im Paracycling. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Medea Hinteregger. Nach dem offiziellen Teil konnten sich die Geladenen dann noch bei Live-Musik mit DJane ENA unterhalten.

Bildergalerien in Kürze online

Die Bildergalerien mit der Diplomüberreichung sind in den nächsten Tagen auf den Internetseiten der Stiftung Sparkasse und von Proexcellentia zu finden.