Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Ferngespräche
Der südafrikanische Cellist Abel Selaocoe gastiert mit Bantu Ensemble im Kursaal

Ferngespräche

Dienstag, 02. September 2025 | 11:59 Uhr
Abel Selaocoe (c) Christina Ebenezer
Christina Ebenezer
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Das südtirol festival meran feiert in diesem Jahr seine 40. Saison mit vielen Klassikstars und höchster musikalischer Qualität, und führt auch noch mehrere Kontinente zusammen. Ein Beispiel für diese geografische Vielseitigkeit ist das Konzert des südafrikanischen Cellisten Abel Selaocoe, der am 3. September mit seinem Bantu Ensemble den Kursaal bespielt. Seinem Geburtsland fühlt sich dieser Grenzgänger zwischen den Kulturen tief verbunden, zugleich hält er als hochkarätiger Musiker die westliche „klassische” Musiktradition in Ehren.

Die Verbindung dieser beiden Pole ist dem Musiker ein Herzensanliegen. Wo liegt die Heimat? In seinem Debutalbum „Where is Home„ stellt sich der Künstler diese Frage – und kombiniert Bachs Cellosuiten mit traditioneller Musik aus seinem Geburtsland. Bereits seit Langem bindet Abel Selaocoe unkonventionelle Elemente in seine Live-Auftritte ein, wie Improvisationen, Gesang und Körper-Percussion, und verschiebt damit die Art und Weise, wie sein Instrument gespielt und wahrgenommen wird. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.

Abel Selaocoe wuchs in Sebokeng (Südafrika) auf, wo er zusammen mit seinem Bruder an der African Cultural Organisation of South Africa (ACOSA) in Soweto bei Johannesburg Cellounterricht nahm. Schlagartig bekannt wurde er, als er 2021 bei den BBC Proms sein Debüt gab. Selaocoe setzte sein Studium mit einem Stipendium am St. John’s College in Cambridge fort, bevor er ganz nach Großbritannien zog, wo er am Royal Northern College of Music in Manchester eine musikalische Heimat fand. Mit seinem Bantu Ensemble, das er 2022 gründete, setzt er sich ebenso nahtlos über eine Vielzahl von Genres und Stilen hinweg. Das Quartett besteht aus Abel Selaocoe (Cello und Gesang), Alan Keary (E-Bass), Fred Thomas (Klavier) und Dudù Kouaté (afrikanische Percussion). Im Oktober 2024 debütierte das Ensemble in der Carnegie Hall in New York. Selaocoes zweites Album „Hymns of Bantu” erschien im Februar 2025.

www.meranofestival.com

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
79
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
55
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
53
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Diskussion über Windpark am Brenner neu aufgeflammt
Kommentare
34
Diskussion über Windpark am Brenner neu aufgeflammt
Der Walther Tunnel in Bozen ist eröffnet
Kommentare
27
Der Walther Tunnel in Bozen ist eröffnet
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 