Festival “Alpine Poesie der Gegenwart”

Von: mk

Brixen – Zwischen den bündnerromanischen, dolomitenladinischen und friaulischen Sprachgemeinschaften bestehen enge Identitäts- und Kulturbeziehungen. Um diese zu stärken und gleichzeitig der breiten Öffentlichkeit einen Einblick in den literarischen Reichtum dieser Sprachgemeinschaften zu ermöglichen, wird ein Festival der zeitgenössischen alpinen Poesie ausgetragen. 2023 hatte das Festival erstmals statt gefunden und einen großen Erfolg gefeiert.

Am 8. und 9. Mai werden 15 Lyrikerinnen und Lyriker aus den drei Minderheitensprachgebieten ihre zu diesem Anlass verfassten Gedichte in der Stadtbibliothek Brixen vortragen. Die Besonderheit des Festivals besteht darin, dass sie dem Publikum nicht nur in Originalversion, sondern auch in deutscher oder italienischer Übersetzung präsentiert werden; auch die zugehörige Publikation (Edition Raetia) enthält alle Gedichte in Originalversion sowie in italienischer und deutscher Übersetzung. Die Übersetzer und Übersetzerinnen Walter Rosselli, Ruth Gantert, Ingrid Runggaldier und Michaela Heissenberger sind ebenfalls anwesend und geben beim vorgesehenen Runden Tisch einen Einblick in die Herausforderungen eines solchen Übersetzungs-Projekts.

Für die Auswahl der Autoren und Autorinnen und die literarische Einordnung ihrer Werke zeichnen die Literaturwissenschaftler Rico Valär (für die bündnerromanischen Autorinnen und Autoren), Roland Verra (für die dolomitenladinischen) und Gabriele Zanello (für die friaulischen) verantwortlich. Mateo Taibon (RAI Ladinia) führt als Moderator durch die Veranstaltung. Die Liedermacherinnen und Liedermacher Martina Linn (Graubünden), GOTA (Ladinia) und Nicole Coceancig (Friaul) sorgen für die musikalische Gestaltung des Festivals, das mit einem Konzert am Samstagabend endet.

Die Organisation der Veranstaltung liegt in den Händen der Südtiroler Autorinnen- und Autorenvereinigung SAAV mit Unterstützung des Europäischen Zentrums für Literatur und Übersetzung ZeLT. Das Festival wird unter anderem durch die Landesabteilung für ladinische Bildung und Kultur, die Region Trentino-Südtirol, den Kanton Graubünden und die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia unterstützt und erfolgt unter der Schirmherrschaft des Schweizerischen Generalkonsulats in Mailand.

Die Teilnehmenden aus dem dolomitenladinischen Raum: Rut Bernardi, Stefen Dell’Antonio, Marco Dibona, Silvia Liotto, Iaco Rigo;

aus Friaul: Antonio Cosimo Di Biasio, Lucia Gazzino, Stefano Moratto, Silvio Ornella, Giacomo Vit;

aus Graubünden: Nina Dazzi, Romana Ganzoni, Leo Tuor, Benedetto Vigne, Jessica Zuan

Der Eintritt ist frei, es ist keine Anmeldung nötig. Das Festival kann auch per Livestream verfolgt werden: microfilmdigital.it/live