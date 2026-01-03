Festlicher Jahresauftakt mit den „Algundern“

Von: mk

Algund/Meran – Zum 76. Mal lädt die Algunder Musikkapelle am Dienstag, den 6. Jänner 2026 um 17.00 Uhr zu ihrem traditionellen Dreikönigskonzert in den Kursaal von Meran. Das Konzert ist das traditionsreichste Saalkonzert eines Südtiroler Musikkapelle und jedes Jahr aufs Neue ein Publikumsmagnet. Einiges neu ist in diesem Jahr beim Kartenvorverkauf zum Konzert.

Ganz in der Tradition der Algunder Konzertprogramme hat Kapellmeister Christian Laimer auch für das Dreikönigskonzert 2026 eine dramaturgisch sorgfältige Auswahl getroffen, die klassische Ouvertüren, große Opernmomente und moderne Originalkompositionen für symphonisches Blasorchester verbindet.

Den Abend eröffnet die „Ausseer Festfanfare“ von Gottfried Ritter von Freiberg. Die festlich strahlende Komposition ist ein idealer Auftakt, um das Publikum in den klanglichen Rahmen dieses besonderen Konzertabends zu führen. Die Fanfare knüpft an die Tradition der Algunder Musikkapelle an, ihre Dreikönigskonzerte mit Werken zu beginnen, die in besonderer Weise Feierlichkeit und musikalische Eleganz vereinen. Es folgt ein rasanter Klassiker der Konzertliteratur: die Ouvertüre zur Oper „Ruslan und Ludmilla“ von Michail Iwanowitsch Glinka. Sie gilt als eine der virtuosesten und energiegeladensten Ouvertüren des 19. Jahrhunderts – ein musikalisches Feuerwerk, das dem Orchester höchste Präzision abverlangt und das Publikum unmittelbar in seinen Bann zieht.

Der erste Konzertteil führt anschließend in die Welt der leichten Muse: Mit der Ouvertüre zu Franz von Suppès Operette „Die schöne Galathée“ erklingt ein Werk, das für Witz, Charme und melodische Finesse steht. Suppè, der als einer der Väter der Wiener Operette gilt, schuf mit dieser Ouvertüre ein Stück voller spielerischer Eleganz und tänzerischer Leichtigkeit. Den Abschluss des ersten Konzertteils bildet ein Höhepunkt der italienischen Opernliteratur: das „Gran Finale“ aus dem 3. Akt von Giuseppe Verdis Oper „Don Carlos“. Das dramatische Finale, geprägt von den typischen Verdi’schen Klangfarben und großen Emotionen, bildet einen eindrucksvollen Höhepunkt vor der Konzertpause und erinnert zugleich an den 125. Todestag des Komponisten, den die Musikwelt im Jahr 2026 begeht.

Marschtradition, moderne Klangwelten und olympische Klänge

Nach der Pause erklingt – gemäß der Tradition der „Algunder“ – ein Konzertmarsch. Die Wahl fiel heuer auf den „Florentiner Marsch“ des tschechischen Komponisten Julius Fučík, eines der bekanntesten und meistgespielten Werke seines Genres. In der langen Geschichte der Dreikönigskonzerte steht er bereits zum fünften Mal auf dem Programm.

Mit „Traveler“ des amerikanischen Komponisten David Maslanka schlägt der Konzertabend dann einen modernen, atmosphärisch dichten Ton an. Maslankas Werke zeichnen sich durch ihre besondere emotionale Tiefe, ihre abwechslungsreiche Harmonik und ein intensives Zusammenspiel von ruhigen und kraftvollen Momenten aus. „Traveler“ nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise – eine Reflexion über Bewegung, Lebensweg und die stetige Veränderung, die Musik wie Leben prägt.

Zum Abschluss des Abends erklingt mit „Olympica“ von Jan Van der Roost ein feierliches, energiegeladenes Werk, das den Konzertabend glanzvoll beschließt. Die Komposition, geprägt von strahlenden Fanfaren, kraftvollen Rhythmen und majestätischen Themen, ist ein Paradebeispiel für Van der Roosts unverwechselbaren Stil. Die Wahl dieses Stückes soll auch eine Hommage an die Olympischen Winterspiele sein, die wenige Wochen nach dem Dreikönigskonzert erstmals – unter anderem – auch in Südtirol stattfinden.

Kartenverkauf startete schon vor Weihnachten

Einen neuen Weg schlug die Algunder Musikkapelle in diesem Jahr beim Kartenvorverkauf ein. Waren es die Konzertbesucherinnen und -besucher aus nah und fern bisher gewohnt, dass es Karten für das Konzert erst nach den Weihnachtsfeiertagen gibt, so war das heuer bereits früher möglich. Der Kartenvorverkauf startete nämlich bereits am Samstag, 20. Dezember 2025, um 17.00 Uhr.

Karten können online unter der Adresse www.diealgunder.com/ticketreservierung oder per WhatsApp unter 380 6319317 reserviert bzw. gekauft werden. Telefonisch oder per WhatsApp bestellte Karten müssen spätestens eine halbe Stunde vor Konzertbeginn an der Abendkasse abgeholt werden.

Das 76. Dreikönigskonzert der Algunder Musikkapelle wird finanziell unterstützt von der Raiffeisenkasse Algund, der Spezialbierbrauerei Forst, den Firmen Karl Pichler, Tischlerei Wiesler und EOS Solutions und vom Getränkemarkt Nägele.