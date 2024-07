Förderung individueller Fähigkeiten: Neuer Lehrgang ab Herbst

Von: mk

Projekt zur Förderung individueller Fähigkeiten und Fertigkeiten, abgekürzt PFiFF, heißt der Lehrgang für erwachsene Personen mit psychischer Erkrankung oder psychosozialen Problemen, die von der Landesabteilung Arbeitsmarktservice, dem Südtiroler Sanitätsbetrieb, den Sozialdiensten oder anderen öffentlichen oder privaten Institutionen begleitet werden und den Einstieg in die Arbeitswelt anstreben. Ziel des Projektes ist es, die persönlichen Kompetenzen der Teilnehmenden zu entdecken und zu fördern, ihr Selbstvertrauen und Urteilsvermögen zu stärken und ihnen berufliche Perspektiven zu eröffnen.

Zwölf junge Erwachsene haben im Jahr 2023/2024 an der Bildungsmaßnahme PFiFF für Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt teilgenommen und dafür die Teilnahmebestätigungen erhalten. Einige von ihnen haben nach dem Lehrgangsabschluss in der Arbeitswelt Fuß gefasst, andere führen eine Ausbildung oder ein Studium fort. “Der Entwicklungsprozess, den die Teilnehmenden am PFiFF-Projekt auf der individuellen Ebene und als Gruppe hinter sich haben, ist beeindruckend“, freut sich Lehrgangsleiterin Verena Hilpold von der Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung.

Der Lehrgang besteht aus einem theoretischen Teil von 14 Wochen sowie einem praktischen Teil mit einem achtwöchigen Orientierungspraktikum und einem zehnwöchigen Vertiefungspraktikum. Die Teilnehmenden werden über den gesamten Lehrgang hinweg in einem psychotherapeutischen Gruppensetting begleitet und können in einer Kombination von Theorie, Praxis und Reflexion Erfahrungen in einem geschützten Raum sammeln.

Die Weiterbildungsmaßnahme wird von der Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung der Landesdirektion deutschsprachige Berufsbildung organisiert. Der Südtiroler Sanitätsbetrieb, die Sozialdienste und die Landesabteilung Arbeitsmarktservice sind als Projektpartner an PFiFF beteiligt.

Die Teilnahme am Lehrgang ist kostenlos, im Praktikum erhalten die Teilnehmenden für jede geleistete Stunde ein Taschengeld von vier bis 5,5 Euro pro Stunde.

Anmeldungen zum nächsten Lehrgang innerhalb 15. September

Der nächste Lehrgang beginnt am 30. September in Meran. Eine schriftliche Anmeldung zum Aufnahmegespräch ist bis 15. September unter folgendem Link möglich: https://forms.office.com/e/40madJk6WW.

Informationen zum Lehrgang erteilt Verena Hilpold von der Koordinationsstelle Berufliche Weiterbildung: Telefon 0471 416916, weiterbildung.berufsbildung@provinz.bz.it