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106. Vollversammlung des Südtiroler Jugendrings

Fokus auf ehrenamtliches Engagement und psychische Gesundheit

Freitag, 24. April 2026 | 11:18 Uhr
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Von: mk

Bozen – Schwerpunkt der Vollversammlung des Südtiroler Jugendrings (SJR) am 23. April war das Referat „Immer da für andere – aber wer ist für dich da? Psychische Gesundheit im jungen Ehrenamt“. Gewürdigt wurde Olav Lutz für seinen Einsatz im Bereich „Junges Wohnen“.

Am 23. April eröffnete Katja Oberrauch, SJR-Vorsitzende, die 106. Vollversammlung des Südtiroler Jugendrings (SJR) im Kolpinghaus in Bozen. Gemeinsam mit den anwesenden Vertreter*innen aus Mitgliedsvereinen, Netzwerkorganisationen, Politik sowie Gästen wurde auf die Tätigkeit des letzten Jahres zurückgeblickt. Im Mittelpunkt standen zentrale Themen wie „Ehrenamt“, „Partizipation“, „psychische Gesundheit“ und „Junges Wohnen“. Besonders gewürdigt wurde der Einsatz von Olav Lutz, der als Mitglied des SJR-Projektteams „Junges Wohnen“ wichtige Impulse gesetzt hat. „Olav Lutz hat maßgeblich dazu beigetragen, viele unserer Anliegen in diesem Bereich voranzubringen. Dafür ein herzliches Dankeschön“, so Oberrauch.

Des Weiteren wurde in die Zukunft geblickt und die wichtigsten Vorhaben und Schwerpunkte für das kommende Jahr vorgestellt.

Philipp Achammer, Landesrat, Daniela Höller, Kinder- und Jugendanwältin, sowie Konrad Pamer, Amtsdirektor, sprachen über ihre wichtigsten Anliegen für das junge Ehrenamt in Südtirol.

Ein zentraler Moment der Vollversammlung war der Vortag „Immer da für andere – aber wer ist für dich da?
Psychische Gesundheit im jungen Ehrenamt“, den Michael Reiner, Psychotherapeut und Leiter der SJR-Abteilung „Information und Beratung“, hielt. „In den Mitgliedsorganisationen des Südtiroler Jugendrings, die insgesamt 65.000 Mitglieder haben, engagieren sich 6.000 junge Menschen ehrenamtlich. Sie sind mit Herzblut sowie engagiertem Einsatz dabei und investieren viel Zeit in ihr Ehrenamt. Damit das junge Südtiroler Ehrenamt weiterhin so gut funktioniert, gilt es auch die psychische Gesundheit der Ehrenamtlichen zu stärken,“ so Oberrauch.

Abgerundet und bereichert wurde die Vollversammlung von Anna Klara Perkmann, Mittelschülerin und Gewinnerin des Südtiroler Jugendredewettbewerbs 2026 in der Kategorie „Klassische Rede“, mit ihrem Beitrag „Zu Gast am Berg: Wie wir zu besseren Gästen werden“.

Bezirk: Bozen

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