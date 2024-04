Fotografin enthüllt düstere Realität in Südtirols Landwirtschaft

Bozen – Eine neue Fotoausstellung mit dem Titel “VERDEPLASTICA – GRÜNSTOFF” macht auf die Verschmutzung der Umwelt durch Plastik aufmerksam, die auch in Südtirol Realität ist.

Die von der Fotografin Lucrezia Senserini gestaltete Ausstellung bietet einen provokanten und zum Nachdenken anregenden Blick auf die allgegenwärtige Präsenz von Plastik in unserem täglichen Leben.

In Senserinis eindrucksvollen Fotografien stellen Fäden aus grünem Kunststoff (landwirtschaftlichen Abfällen) die Protagonisten dar. Diese PVC-Schläuche wurden im Obstanbau verwendet. Sobald sie ihre Nutzung verloren haben, wurden sie auf den Boden geworfen.

Francesco Rosani hat die Schläuche in einigen Obstgärten Südtirols aufgesammelt. Durch das künstlerische Talent von Senserini werden diese weggeworfenen Materialien aus der Landwirtschaft ein letztes Mal „zum Leben erweckt“ und sollen nun das akute Umweltproblem, unter dem unser Planet leidet, symbolisieren.

“Die Fotoreihe ist eine Reflexion über die Allgegenwärtigkeit von Plastik und zeigen, wie dieses künstliche Material auf unerwartete und oft beunruhigende Weise in unser Leben eindringt. Das grelle Grün der Schnüre wird zu einem visuellen Leitmotiv, das in jedem Bild wiederkehrt und auf die schädliche Präsenz solcher Abfälle aus diesem Material in der Natur aufmerksam macht. In diesem speziellen Fall wird die Verschmutzung durch die Landwirtschaft verursacht, aber wie wir wissen, tragen auch viele andere Bereiche der Gesellschaft zur Verbreitung von Plastik bei”, so der Künstler.

“VERDEPLASTICA – GRÜNSTOFF” will das Bewusstsein für die Plastikverschmutzung schaffen und zu einem Dialog anregen, wie wir in unserem täglichen Leben konkret mit dieser globalen Herausforderung umgehen können.

Die Ausstellung im Atelier Lazzaretti, Erbsengasse 6, Bozen, wird am 5. April 2024 um 17.00 Uhr eröffnet. An den Wochenenden vom 6. bis 7. April und vom 13. bis 14. April ist sie von 10.00 bis 13.00 Uhr und von 14.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Es stellt eine Gelegenheit dar, die komplexen Überschneidungen zwischen Kunst, Umwelt und Gesellschaft zu erkunden.

Bei der Eröffnung am 5. April werden zwei Forscherinnen von Eurac Research – Francesca Vallefuoco und Roberta Bottarin vom Institut für alpine Umwelt – das neue Forschungsprojekt zur Identifizierung und Reduzierung von Mikroplastik in den Binnengewässern der Provinz Bozen (Projekt PlasticFree EFRE1018) in verkürzter Form präsentieren.

Über die Künstlerin:

Lucrezia Senserini ist eine professionelle Fotografin mit einer großen Sensibilität für Umwelt- und Sozialthemen. Ihre künstlerische Arbeit wurde mit bedeutenden Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem ersten Preis in der Sektion “Portraits” bei den Monovisions – Black & White Photography Awards 2023.