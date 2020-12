Frei.Wild sendet Weihnachtsgrüße der besonderen Art

Die Südtiroler Rockband Frei.Wild veröffentlichte am heutigen 24. Dezember Weihnachtsgrüße der besonderen Art: im Song „SCHEISS AUF 2020“ ziehen Frei.Wild ihr persönliches Resümee vom Jahr 2020. Die Band schreibt dazu auf ihren sozialen Kanälen:

Hey zusammen, unser diesjähriges Weihnachtslied, bzw. unsere Weihnachtsgrüße an euch alle haben wir dieses Jahr etwas anders geschmiedet. Nachdem uns dieses Jahr in jedweder Hinsicht etwas aus der geplanten Bahn geworfen hat, möchten wir euch in diesem Jahr um Punkt 12.00 Uhr Mittag des 24. Dezember mit etwas ganz Besonderem überraschen. (Da wartet eh jeder auf die Bescherung und hat nichts zu tun 🙂 ) Mit einem Song und einem Video das auf den Namen „Frei.Wild – SCHEISS AUF 2020“ hört. Diesen Song und dieses Video widmen wir zu 100% einem jeden von euch und vor allem der besten Crew der Welt, der Frei.Wild-Crew!