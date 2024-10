Von: luk

Bozen – Der 3. Oktober ist der Gedenktag des Seligen Josef Mayr-Nusser. Heuer vor genau 80 Jahren hat er den Eid auf Adolf Hitler verweigert und wurde deshalb zum Tod verurteilt. Zum 80-jährigen Gedenken möchte die Plattform für das Gedenken an Josef Mayr-Nusser heuer deshalb den öffentlichen Dialog zur Person von Josef Mayr-Nusser anregen. Aus diesem Grund finden am 3. Oktober ein Gedenkmoment im Haus der Familie am Ritten (7.30 Uhr), ein Gottesdienst im Bozner Dom (9.00 Uhr) sowie eine besondere Aktion rund um den Waltherplatz in Bozen (17.00 Uhr) statt.

Das Gedenken an Josef Mayr-Nusser, der für seine mutige Verweigerung des SS-Eids auf Hitler sein Leben ließ, steht seit Jahren ganz im Zeichen der Zivilcourage. Die Kernbotschaft ist klar: Mut und Gewissen sind zeitlose Werte, die jeder Generation als Vorbild dienen können. Das Gedenken erstreckt sich wie schon im vergangenen Jahr über mehrere Termine: den Auftakt bildet der kirchliche Gedenktag am 3. Oktober, den Höhepunkt der Todestag von Josef Mayr-Nusser am 24. Februar 2025.

Gedenken mit Pauken und Trompeten

Der Gedenktag am kommenden Donnerstag, 3. Oktober 2024, beginnt um 7.30 Uhr mit einem Gedenkmoment in der Waldkirche von Lichtenstern (Anmeldung: info@hdf.it), gefolgt von einem gemeinsamen Frühstück im Haus der Familie. Um 9.00 Uhr findet ein zweisprachiger Gedenkgottesdienst im Bozner Dom statt, und um 17.00 Uhr wird eine besondere Aktion auf dem Waltherplatz in Bozen organisiert. Bei dieser Aktion wird Josef Mayr-Nusser zunächst durch „Pauken und Trompeten“ ins Bewusstsein gerückt, bevor in einem ruhigen Rahmen gezielte Fragen aufgeworfen werden.

Bozen und Erlangen gedenken gemeinsam

Zeitgleich mit Bozen findet am 3. Oktober um 17.00 Uhr auch in Erlangen ein Flashmob statt, der von Schülerinnen und Schülern der „Josef-Mayr-Nusser Fachakademie für Sozialpädagogik“ organisiert wird. Junge Menschen aus beiden Städten verbinden sich so im Gedenken an ein gemeinsames Vorbild von Zivilcourage und gesellschaftlichem Engagement.

Josef Mayr-Nusser verbindet die Städte Bozen und Erlangen, die seit der Seligsprechung eine Städtepartnerschaft aufgebaut haben. In Erlangen ist Josef Mayr-Nusser vor knapp 80 Jahren, am 24. Februar 1945, verstorben. Darum steht das Gedenken in diesem Jahr besonders im Zeichen der Partnerschaft zwischen den beiden Städten.

Die Veranstaltungen zum 80. Jahrestag der Eidesverweigerung und der Tod von Josef Mayr-Nusser am 24. Februar 2025 bilden die Höhepunkte des Gedenkens. Die Organisation wird von der Plattform „Gedenktag Josef Mayr-Nusser“ getragen, einem informellen Zusammenschluss von Vereinen, Verbänden und Institutionen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Erinnerung an den Bozner Seligen zu fördern und sein Vorbild für ein mutiges, christliches und solidarisches Leben hervorzuheben. Sowohl seine politische und zivile als auch seine kirchliche und religiöse Bedeutung stehen dabei im Fokus, wobei der Bozner Dom als Ort seiner Grablege ein fester Bestandteil des Gedenkens ist.

Weitere Informationen zum Mayr-Nusser-Gedenktag gibt’s auf der Webseite www.bz-bx.net/gedenktag-jmn