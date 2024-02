Gedenken an Josef Mayr-Nusser: Poetry Slam im Bunker

Bozen – Am kommenden Samstag, 24. Februar 2024, jährt sich der Todestag des Seligen Josef Mayr-Nusser zum 79. Mal. Am 24. Februar findet auch der Höhepunkt des diesjährigen Gedenkens an die Südtiroler Leitfigur des Widerstands gegen die NS-Unrechtsherrschaft statt: Ein Poetry-Slam-Wettbewerb im Bunker in der Bozner Fagenstraße. Beginn ist um 16.00 Uhr, der Einlass für das Publikum, zu dem auch Bischof Ivo Muser und Landeshauptmann Arno Kompatscher gehören werden, beginnt um 15.30 Uhr.

Das Gedenken an Josef Mayr-Nusser, der für seine mutige Verweigerung des SS-Eids auf Hitler sein Leben ließ, steht seit Jahren ganz im Zeichen der Zivilcourage. Die Kernbotschaft ist klar: Mut und Gewissen sind zeitlose Werte, die jeder Generation als Vorbild dienen können. Insbesondere richtet sich das diesjährige Gedenken an junge Menschen und hat sich erstmals über mehrere Termine erstreckt: den Auftakt bildete der kirchliche Gedenktag am 3. Oktober, den Höhepunkt bildet der Todestag von Josef Mayr-Nusser am 24. Februar, an dem ein Poetry Slam im Bunker in der Fagenstraße in Bozen/Gries ausgetragen wird.

Neun Jugendliche ab der ersten Klasse Oberschule präsentieren beim Poetry Slam ihre Texte. Sechs der Jugendlichen stammen aus Südtirol, drei aus Erlangen. Die bayerische Stadt ist offiziell seit 2018 Partnerstadt von Bozen, die Partnerschaft gründet in der Verbindung zu Josef Mayr-Nusser. Der Selige starb am 24. Februar 1945 in einem Viehwaggon auf dem Bahnhof in Erlangen auf dem Weg ins Konzentrationslager Dachau. Mayr-Nusser hatte zuvor aus Glaubensgründen den Führereid verweigert und wurde für diesen Widerstand gegen das NS-Regime zum Tode verurteilt.

Vor dem Poetry Slam am kommenden Samstag, 24. Februar, gibt es um 15.00 Uhr eine geführte Bunkerbesichtigung in deutscher und italienischer Sprache. Der Einlass für das Publikum, zu dem auch Bischof Ivo Muser und Landeshauptmann Arno Kompatscher gehören werden, beginnt um 15.30 Uhr, mit der Möglichkeit, die Ausstellung zu Josef Mayr-Nusser zu besichtigen. Der Poetry-Slam-Wettbererb beginnt um 16.00 Uhr.

Das Gedenken an Josef Mayr-Nusser wird von der Plattform “Gedenktag Josef Mayr-Nusser” ausgerichtet. Diese Plattform ist ein freier, informeller Zusammenschluss folgender Organisationen:

· youngCaritas

· Pastorale giovanile

· SKJ Südtirols Katholische Jugend

· Azione Cattolica

· Friedenszentrum

· Dompfarre Bozen

· Katholisches Forum

· Consulta delle aggregazioni laicali

· Diözesanes Amt für Ehe und Familie

· Seelsorgeamt der Diözese

· Haus der Familie

· Teatro Cristallo

· Kolping Südtirol

· Jugenddienst Bozen.