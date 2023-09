Gemeinsam den Franziskusweg in Sand in Taufers gehen

Sand in Taufers – Am kommenden Samstag, 9. September 2023, laden das diözesane Amt für Dialog, mehrere Dekanate und der Verein “Tauferer Franziskusweg” zu einer besonderen Pilgerwanderung auf dem Franziskusweg in Sand in Taufers ein. Start ist um 10 Uhr bei Bad Winkel, um 12 Uhr findet bei der Franz- und Klarakapelle eine Wortgottesfeier mit u.a. Generalvikar Eugen Runggaldier statt. Die Wanderung ist eine der diözesanen Initiativen zum Monat der Schöpfung.

Der Treffpunkt für die Pilgerwanderung ist am Samstag, 9. September, um 10 Uhr, der Parkplatz bei Bad Winkel, nur wenige Schritte vom Eingang zum Sonnengesangsweg entfernt.

Neben Ordensgemeinschaften, die sich an Franz von Assisi orientieren, steht diese Pilgerwanderung vor allem Personen und Vertretern von Institutionen offen, denen die Schöpfungsverantwortung ein Herzensanliegen ist. Entlang des Weges werden drei Stationen gestaltet – vom Institut „De Pace Fidei“, vom KVW Bruneck und von franziskanischen Ordensgemeinschaften. Die Wanderung selbst wird als Initiative zum Monat der Schöpfung vom diözesanen Amt für Dialog, den Dekanaten Innichen, Bruneck und Sand in Taufers, sowie vom Verein „Tauferer Franziskusweg“ mitgetragen.

Am Zielort, bei der Franz- und Klarakapelle, findet um 12 Uhr eine ökumenische Wortgottes-Feier statt, an der neben Generalvikar Eugen Runggaldier und den Dekanen Franz—Josef Campidell, Andreas Seehauser und Josef Knapp auch die Pastorin Annette Hermann-Winter teilnehmen wird.

Man kann auch direkt vom oberen Parkplatz „Reiner Brücke“ (Straße St. Moritzen – Rein) gut begehbar in 15 Minuten zur Kapelle kommen.

Die Wallfahrt findet bei jeder Witterung statt und die Organisatoren weisen darauf hin, dass für die Verpflegung selbst gesorgt werden muss. Informationen zur Wallfahrt unter: www.bz-bx.net/franziskusweg