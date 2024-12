Gemeinsam Gutes tun: Sternsinger in Bozen unterwegs

Von: ka

Bozen – Ab 27. Dezember sind die Sternsinger auch in der Landeshauptstadt unterwegs und bringen Segen, Weihrauch und sammeln Spenden für über 100 Projekte weltweit.

“Die Aktion Sternsingen ist jedes Jahr ein Highlight in unserer Pfarrei. Viele Kinder und Jugendliche machen sich auf den Weg, um Segen und Hoffnung zu bringen. Sie erleben wie man in Gemeinschaft, Solidarität und Nächstenliebe leben kann. Ich bin sehr dankbar das miterleben zu dürfen“, so Brigitte Hofmann der Pfarrei Gries. Sie koordiniert die Aktion gemeinsam mit der SKJ – Südtirols Katholische Jugend und einer Gruppe von Müttern. In ihrer Pfarrei besuchen am Freitag, 3. und Samstag, 4. Jänner 2025 die Menschen in ihren Häusern und Wohnungen.

Aber nicht nur in Gries sind die Sternsinger mit ihren Begleitpersonen ehrenamtlich unterwegs, hier die Daten der weiteren Pfarreien:

Dompfarre Bozen und Quirein – Christ König: Freitag, 27. Dezember 2024

Haslach: Freitag, 27. Dezember (Nachmittag) und Samstag, 28. Dezember 2024

Maria in der Au: Donnerstag, 2. und Freitag, 3. Jänner 2025, Abschluss der Aktion Sternsingen am Feiertag, 6. Jänner 2025. An diesem Tag findet auch in der Alten Grieser Pfarrkirche ein Gottesdienst mit den Sternsinger statt.

Die Spenden, die die Kinder sammeln, werden für Projekte in Ländern des Globalen Südens eingesetzt, um Menschen zu unterstützen, die unter schwierigen Lebensbedingungen leben. So werden weltweit insgesamt über 100 verschiedene Solidaritätsprojekte unterstützt, darunter zum Beispiel Schulen, Krankenstationen oder soziale Zentren. Bei der diesjährigen Aktion wird ein Projekt in Indonesien vorgestellt, wo ein Waisenhaus gebaut wird.

Die Sternsinger*innen freuen sich auf viele offene Türen und eine Spende. Jeder noch so kleine Beitrag ist wertvoll!