Gemeinschaft erleben und Weltkirche spüren

Von: mk

Bozen/Taizé – Vom 1. April bis 7. April 2026 organisiert Südtirols Katholische Jugend (SKJ) erneut eine Osterfahrt nach Taizé in Frankreich. Gemeinsam mit der ökumenischen Brudergemeinschaft von Taizé und Tausenden Jugendlichen aus aller Welt verbringen die Teilnehmenden die Karwoche und feiern Ostern in besonderer Atmosphäre.

Die Reise bietet jungen Menschen die Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und Ostern bewusst und gemeinschaftlich zu erleben. Glaube, Gemeinschaft und Musik prägen die Tage in Taizé. Dreimal täglich versammeln sich die Jugendlichen mit den Brüdern der Communauté zum Gebet. Die meditativen Gesänge, für die Taizé weltweit bekannt ist, verbinden Menschen unterschiedlichster Sprachen, Kulturen und Konfessionen.

Taizé liegt im französischen Südburgund. Die internationale ökumenische Communauté wurde von Frère Roger gegründet und zählt rund 100 Brüder aus verschiedenen christlichen Kirchen. Jahr für Jahr heißt die Gemeinschaft junge Menschen aus aller Welt willkommen. Das einfache Leben vor Ort, die Zeiten der Stille sowie die Begegnungen mit Gleichaltrigen hinterlassen bei vielen bleibende Eindrücke.

„Das Leben in Taizé ist bewusst einfach gestaltet: Die Jugendlichen übernachten in selbst mitgebrachten Zelten, übernehmen einfache Dienste im Alltag und nehmen an internationalen Gesprächsgruppen teil. Dort tauschen sie sich über Glaubens- und Lebensfragen, Werte und persönliche Erfahrungen aus und gewinnen neue Perspektiven“, erklärt Elisa Plaikner, zweite Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend.

Die An- und Rückreise erfolgt mit dem Reisebus ab Bozen. Abfahrt ist am 1. April 2026 um 20.30 Uhr, die Rückkehr erfolgt am 7. April 2026 zwischen 6.00 und 7.00 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt für Jugendliche bis 35 Jahre 280 Euro. Teilnahmeberechtigt sind alle Interessierten ab 15 Jahren; Gruppen benötigen mindestens eine volljährige Begleitperson. Anmeldeschluss ist der 25. Februar 2026. Anmeldung und weitere Informationen zu Ostern in Taizé unter: heidi.gamper@skj.bz.it oder auf unserer Webseite www.skj.bz.it

Ein Online-Vortreffen findet am 1. März 2026 um 19.00 Uhr statt. Dabei werden organisatorische Details besprochen und offene Fragen geklärt.

Vor der Abfahrt sind alle Teilnehmenden sowie Interessierte am 1. April zum gemeinsamen Startgebet im kirchlichen Kinder- und Jugendzentrum „Josef Mayr-Nusser“, Silvius-Magnago-Platz 7 in Bozen, eingeladen. Im Anschluss an das Gebet startet die Gruppe gemeinsam ihre Reise nach Taizé.