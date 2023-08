Geologie trifft Astronomie: Sternengucken in der Bletterbachschlucht

Aldein – Wenn sich Sternengucker und Geologiefreunde im GEOPARC Bletterbach in Aldein zu einem „Ausblick in die Vergangenheit“ treffen, dann richten sie ihren Blick ausnahmsweise nicht in die tiefe Schlucht, sondern nach oben zum Himmel über dem Weißhorn. Am Mittwoch, 23. August ab 21.00 Uhr ist es wieder soweit.

Der Mond mit seinen Kratern, der Planet Saturn mit seinen Ringen, die Milchstraße und – mit etwas Glück – so manche Sternschnuppe lassen sich auf der Holzwiese oberhalb des Besucherzentrums in Aldein besonders gut beobachten. Unter der fachkundigen Anleitung von Sabrina Bernhard (Astrophysikerin am Planetarium Südtirol), Benno Baumgarten (Geologe, ) und Brigitte Lintner (Amateurastronomen „Max Valier“) fällt es nicht schwer, die Himmelskörper und Sternenbilder zu bestimmen – ob mit freiem Auge oder mit einem Blick durch das Teleskop. Die Referenten zeigen auf, wie eng Geologie und Astronomie miteinander verbunden sind. Nicht ohne Grund bildet die Europäische Weltraumorganisation ESA ihre Astronauten für zukünftige Missionen unter anderem im GEOPARC Bletterbach aus.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, es ist keine Anmeldung notwendig. Treffpunkt ist um 21.00 Uhr beim Besucherzentrum GEOPARC Bletterbach in Aldein. Es wird warme Kleidung empfohlen. Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung.

Informationen unter www.bletterbach.info