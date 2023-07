Gesang und viel Spaß

Tisens/Ritten – Auch heuer bot der Südtiroler Chorverband allen gesangsbegeisterten Kindern zwischen neun und 14 Jahren eine sinnvolle Ferienbeschäftigung: Eine ganze Woche lang wurde in der Fachschule für Hauswirtschaft und Ernährung Frankenberg in Tisens gesungen, gerappt und getanzt.

43 Kinder aus dem ganzen Land studierten mit dem Musikpädagogen Michael Feichter und seinem Referententeam Lieder, Gesangssoli, Schauspielszenen und Choreographien ein. Es gab sogar einen eigenen Songwriting-Workshop und ein tolles Abschlusskonzert mit Live-Band unter dem Motto „A kind of magic – ein zauberhaftes Musical“.

Ein Betreuungsteam sorgte für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Verbandsobmann Erich Deltedesco freute sich über den Erfolg der Schulung: „Die Hinführung der Jugend zum Gesang ist uns besonders wichtig!“

West Side Story auf dem Ritten

„Ritten meets New York“ hieß es heuer bei der Musicalwoche des Südtiroler Chorverbandes im Haus der Familie in Lichtenstern auf dem Ritten. Eine Woche lang sangen und tanzten 49 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren gemeinsam zum Thema „West Side Story“.

Die dramatische Geschichte von Romeo und Julia, versetzt in das New York der 50er Jahre, erforderte von den Jugendlichen viel Einsatz und Leidenschaft und bot Dramatik, berauschende Melodien, schnelle Rhythmen, und vor allem viele spannende Schauspielszenen und Tanznummern. Kursleiter Christian Stefan Horvath leitet seit 2009 die jährliche Musicalwoche des Südtiroler Chorverbandes am Ritten und war auch heuer begeistert von der Energie der jungen Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

Unterstützt wurde der Musikpädagoge von einem kompetenten Referententeam aus Choreografen, Sängern und Musikern. Beim Abschlusskonzert am vergangenen Samstag waren im Publikum auch der Geschäftsführer und der Obmann des Südtiroler Chorverbandes, Klaus Gufler und Erich Deltedesco. Verbandsobmann Deltedesco zeigte sich begeistert davon, wie viel man in nur einer Woche leisten und lernen kann und dabei noch ein unvergessliches Gemeinschaftserlebnis mit nachhause nimmt.