Glanzvolle Ballnacht und eine Casting-Show der besonderen Art

Marie Curie Gala und The Voice of FOS

Meran – Gleich zwei Highlights gab es kürzlich für die Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie „Marie Curie“ Meran. Zunächst fand wieder die Marie Curie Gala, der Schulball der FOS statt. Die Maturantinnen und Maturanten feierten im Meraner Kursaal ihr letztes Schuljahr mit Eltern, Lehrpersonen, Freundinnen und Freunden. Stimmungsvolle Einlagen, drei Säle mit Musik unterschiedlicher Gattung, vielfältige Unterhaltung und Vizebürgermeisterin Katharina Zeller als Ehrengast prägten diese besondere Veranstaltung. „Ein wirklich gelungener Abend“, freuten sich die Schüler:innen und bedankten sich bei den Lehrpersonen, vor allem bei Barbara Santer, Anton Prossliner und Sportlehrerin Patrizia Ferrari.

Dank der perfekten Organisation und des präventiven Vorgehens der Ordnungskräfte auf Intervention der Vizebürgermeisterin ist es auch nach dem Ball zu keinen Zwischenfällen gekommen.

Am Unsinnigen Donnerstag fand dann an der Schule „The Voice of FOS“ statt. Neun Schülerinnen und Schüler stellten sich mit ihren Gesangs- und Auftrittskünsten einer hochkarätigen Jury, u. a. mit Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner und der FOS-Absolventin Tracy Merano, und dem Publikum. Für die einen war es ein großer Faschingsspaß, für die anderen ein Gesangswettbewerb auf überraschend hohem Niveau. Die Stimmung jedenfalls war ausgelassen und geprägt von Begeisterung. „Das müssen wir unbedingt wiederholen“, resümierten Schüler und Lehrpersonen.

Gesamtsiegerin war am Ende Madleen Wenter mit zwei überzeugenden und stimmigen Auftritten. Der Publikumspreis ging an die Gesamtzweite Magdalena Gamper. Den dritten Platz eroberte Simon Wenter. Moderiert wurde die Veranstaltung von Sportlehrer Walter Insam und Schülerin Arianna Dalla Valle.