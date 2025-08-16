Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Goldener Leopard an japanisches Filmdrama “Tabi to Hibi”
Regisseur Sho Miyake freut sich über seinen Goldenen Leoparden

Goldener Leopard an japanisches Filmdrama “Tabi to Hibi”

Samstag, 16. August 2025 | 16:03 Uhr
Regisseur Sho Miyake freut sich über seinen Goldenen Leoparden
APA/APA/KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Schriftgröße

Von: APA/sda

Das japanische Drama “Tabi to Hibi” (“Two Seasons, Two Strangers”) des Regisseurs Sho Miyake hat am Locarno Film Festival den Hauptpreis geholt. Dies gab die Festivalleitung am Samstag bekannt. Die Auszeichnung ist mit 75.000 Schweizer Franken (rd. 80.000 Euro) dotiert. Der Film basiert auf zwei Manga-Geschichten und besteht aus zwei eigenständigen Handlungssträngen: einer nimmt mit in den Winter, der andere in den Sommer.

In beiden Strängen begegnen sich jeweils zwei Figuren – während eine Begegnung wortkarg ist, führt die andere zu einer Lebensreflexion. Im Internationalen Wettbewerb wurde auch der Preis für die beste Regie vergeben. Dieser geht an den irakisch-französischen Regisseur Abbas Fahdel für “Tales of the Wounded Land” über den südlibanesischen Alltag im und nach dem Krieg.

Die Preise für die beste schauspielerische Leistung gehen an Manuela Martelli and Ana Marija Veselčić im Film “God Will Not Help” und Marya Imbro und Mikhail Senkov für “White Snail”. An den letzteren Film geht außerdem der mit 30.000 Schweizer Franken (rd. 32.000 Euro) dotierte Spezialpreis.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Kommentare
80
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Kommentare
46
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Kommentare
40
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
Kommentare
39
Peinlich: Influencerin taucht in den Sorapissee – VIDEO
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Kommentare
29
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 