Gottesdienste mit Bischof Muser

Bozen/Brixen – Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die Gottesdienste am Palmsonntag, in der Karwoche und zu Ostern unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert werden. Bischof Ivo Muser wird alle liturgischen Feiern der heiligen Woche im (leeren) Dom zu Bozen begehen. Die Gläubigen können die Gottesdienste via Radio, TV und Internet mitfeiern.

Das Programm der liturgischen Feiern mit Diözesanbischof Ivo Muser in der Heiligen Woche, von Palmsonntag, 5., bis Ostermontag, 13. April 2020:

5. April, 9.00 Uhr: Palmsonntags-Gottesdienst

9. April, 20.00 Uhr: Abendmahlfeier am Gründonnerstag; bei der Feier des Letzten Abendmahls am Gründonnerstag entfällt die Fußwaschung. die Chrisammesse am Gründonnerstag wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

10. April, 15.00 Uhr: Karfreitagsliturgie

11. April, 20.00 Uhr: Feier der Osternacht; das Entzünden des Feuers, die Prozession mit der Osterkerze sowie die Taufe(n) entfallen.

12. April, 10.00 Uhr: Ostergottesdienst

13. April, 9.00 Uhr: Ostermontags-Gottesdienst

Alle Gottesdienste werden von Radio Grüne Welle ausgestrahlt und auf der Facebookseite von Radio Grüne Welle live im Videostream gezeigt. Die TV-Sender SDF und Video33 und das Internetportal STOL werden zu bestimmten Anlässen das Signal von RGW übernehmen und auf ihren Kanälen ausstrahlen, damit die Gläubigen die Gottesdienste in der ganzen Diözese mitfeiern können. Die Diözese wird im Detail über ihre Kanäle vor den jeweiligen liturgischen Feiern mitteilen, welche Medien das Signal von Radio Grüne Welle übernehmen.

Der Palmsonntags-Gottesdienst wird im Fernsehen von SDF und Video33 übertragen, das Pontifikalamt am Ostersonntag wird im Hörfunk und Fernsehen von RAI Südtirol übertragen.