Gottesdienste mit Bischof Muser in der Weihnachtszeit

Bozen – Weihnachten ist das Fest der Geburt Jesu. Bischof Ivo Muser ist über die Weihnachtsfeiertage im ganzen Land unterwegs, um mit den Gläubigen zu feiern.

In der Weihnachtsnacht am 24. Dezember wird Bischof Muser um 22.00 Uhr im Dom zu Brixen die Christmette feiern.

Im Bozner Dom steht der Bischof am Christtag, 25. Dezember, um 10.00 Uhr dem Weihnachtsgottesdienst vor. Diese Eucharistiefeier wird von den diözesanen Kirchensendern „Radio Grüne Welle“ und „Radio Sacra Famiglia“ direkt übertragen.

Am Stephanstag, 26. Dezember, feiert Bischof Muser um 10.00 Uhr den Gottesdienst mit den Turmknechten zum hl. Georg in Antholz/Mittertal.

Am Fest des heiligen Apostels und Evangelisten Johannes, 27. Dezember, wird der Bischof das Patrozinium mit seiner Heimatgemeinde in Gais feiern. Die Eucharistiefeier beginnt um 10.00 Uhr.

Am 30. Dezember, feiert Bischof Muser im Brixner Dom um 9.00 Uhr den Gottesdienst anlässlich des dritten Jahrtages des Todes von Bischof Karl Golser.

Am Silvestertag, 31. Dezember, wird der Bischof um 18.00 Uhr dem feierlichen Gottesdienst zum Jahresabschluss im Dom von Brixen vorstehen.

Am Neujahrstag, Hochfest der Gottesmutter Maria, 1. Jänner 2020, feiert Bischof Muser mit den Gläubigen in St. Pauls um 10.15 Uhr den Festgottesdienst. Um 17.00 Uhr ist der Bischof im Bozner Dom beim ökumenischen Gebet zum Weltfriedenstag 2020.

Am 2. Sonntag nach Weihnachten, 5. Jänner, feiert der Bischof um 9.00 Uhr einen Gottesdienst in Martell im Rahmen seines Pastoralbesuches in der Seelsorgeeinheit Latsch-Martell.

Am Hochfest der Erscheinung des Herrn, 6. Jänner, feiert Bischof Muser um 10.00 Uhr im Brixner Dom den Festgottesdienst. Dabei wird Generalvikar Kan. Mag. Eugen Runggaldier in das Amt des Dompropstes eingeführt und Mag. Josef Knapp wird als Kanoniker in das Domkapitel an der Kathedrale von Brixen aufgenommen. Um 17.00 Uhr feiert der Bischof die Vesper im Dom von Brixen.

Am 11. Jänner findet das Sternsingertreffen um 14.00 Uhr im Dom von Brixen statt.

Am Fest der Taufe des Herrn, 12. Jänner, Eucharistiefeier mit Spendung der Taufe um 8.30 Uhr in Eggen.