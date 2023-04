Graffitiprojekt für die Gemeinde Meran

Meran – Vergangenen Samstag und Sonntag wurde in Meran ein Projekt verwirklicht, welches nach langer und ausgiebiger Planung entstand ist. Kinder und Jugendliche, die unter der Anleitung von Marco Cito und Paul Löwe – lokale Straßenkünstler, sich an einer großen öffentlichen Wand verwirklichen durften.

Die künstlerische Tätigkeit, die an diesem Wochenende an einem besonderen Knotenpunkt des Kreisverkehrs von Piave- und Gampenstraße in Meran durchgeführt wurde, war Teil des Projekts “ImmaginaMaia”. Dieses wurde vom Stadtviertelkomitee Untermais gefördert und von den Vereinen “BeYoung” sowie dem “Jugenddienst Meran”.

Die Wand war die erste einer ganzen Reihe von mehreren Gestaltungsprojekten, die dank der Arbeit der beiden Jugendzentren und der Stadt einige Ecken des Bezirks Untermais wiederbeleben sollen.

„Es ist nicht nur ein künstlerisches Projekt”, präzisiert Petra Laner, Präsidentin des örtlichen Bezirkskomitees, “sondern eines, von dem wir sagen können, dass es dem sozialen und gemeinschaftlichen Zweck dient. Die Idee dieses Projektes ist es, Momente und Beschäftigungen des täglichen Lebens darzustellen, die der Bezirk seinen Bewohnern bietet, von der Möglichkeit die verschiedensten Dinge auszuüben, dank der zahlreichen Strukturen, die in unserem Stadtgebiet enthalten sind. Es soll alle Altersgruppen ansprechen von jung bis alt.”

“Für uns”, so die Geschäftsführer von BeYoung und dem Jugenddienst Meran, “ist es eine Möglichkeit die Zusammenarbeit in Zukunft zu fördern. Ein ganz besonderes Anliegen war in dem Augenblick die Ideen und Visionen, die von den Kindern aus Untermais kommen mit einzubeziehen in das Projekt. Ziel war es sich somit nicht nur ausdrücken zu können was sie heute leben, sie sollen uns auch zeigen was sie sich für morgen erhoffen: und nicht nur für sie.”

Die Reaktionen am Wochenende waren positiv: Mit einem Daumen nach oben oder einem lauten Bravo begrüßten viele Passanten die Aktion.