Großer Beifall für “Don Giovanni”

Von: lup

Meran – Am gestrigen Freitagabend wurde im Stadttheater Mozarts Oper „Don Giovanni“ aufgeführt. Organisiert wurde das Event von der Gemeinde Meran, dem Kurhaus- und Theaterverein und dem Verein Conductus, um den erfolgreichen Abschluss der Restaurierungsarbeiten des architektonischen Juwels zu feiern. Geplant sind zwei weitere Aufführungen, und zwar am heutigen Samstagabend um 19.00 Uhr und am Sonntag um 17.00 Uhr.

In das Meraner Stadttheater, das in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen seit der offiziellen Einweihung feiert, ist nicht nur das große Publikum, sondern auch Glamour und Eleganz wieder eindrucksvoll zurückgekehrt.

„Wir sind sehr erfreut über das große Interesse, das unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger für diese Veranstaltung und natürlich für unser wunderschönes Theater gezeigt haben. Ich möchte allen Menschen danken, die mit großer Sensibilität, Professionalität und akribischer Hingabe dazu beigetragen haben, dieses prestigeträchtige Jugendstilgebäude wieder in seinem alten Glanz erstrahlen zu lassen, sowie den Künstlerinnen und Künstlern, die heute Abend auf die Bühne treten werden, um uns – da bin ich mir sicher – einen unvergesslichen Abend zu bescheren“, so Bürgermeisterin Katharina Zeller bei der Begrüßung der Gäste. Unter ihnen befand sich auch Landeshauptmann Arno Kompatscher.

Unter der Leitung von Marcello Fera trat eine Gruppe junger hochkarätiger Sängerinnen und Sänger aus Italien und Spanien sowie das Ensemble Conductus zusammen mit Windkraft auf. Die Bühnenbilder entstanden aus der Zusammenarbeit mit der Accademia di Belle Arti di Brera entstanden, während die Regie der debütierenden Silvia Piccollo anvertraut wurde. Kern des von Josef Sagmeister geleiteten Chors ist der Meraner Männergesangsverein sein. Unter den Musikerinnen und Musikern standen auch Mitglieder des einheimischen Orchesters Musikfreunde auf der Bühne. Zudem wirkte das Tanzensemble Collettivo Clochart mit.

Zwei weitere Aufführungen

Auf dem Programm stehen zwei weitere Aüffuhrungen der Oper, und zwar am heutigen Samstagabend um 19.00 Uhr und am Sonntag um 17.00 Uhr. Die Tickets, die online reserviert werden mussten, sind bereits alle vergriffen.

Ermöglicht wurde die Aufführung der Oper Don Giovanni auch dank der Unterstützung folgender Institutionen und Körperschaften: Provinz Bozen – Deutsche und Italienische Kultur, Region Trentino-Südtirol, Kurverwaltung Meran, Stiftung Sparkasse, Raika, Alperia, St. Josef, Musikschule Meran, Orchester der Musikfreunde, Männergesangverein und Windkraft.