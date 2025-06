Großes Fest der Begegnung

Von: mk

Terlan – Farbenfroh, bewegt und voller Herzlichkeit präsentierte sich Terlan als Gastgeber der diesjährigen Seniorenmeisterschaft des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS). Unter dem inspirierenden Motto „der Regenbogen als Zeichen der Verbindung, Vielfalt, Grenzenlosigkeit“ trafen sich heute 220 Bewohnerinnen und Bewohner aus 40 Seniorenwohnheimen Südtirols, begleitet von über 150 Betreuer:innen und Helfenden, zu einem Tag voller Sport, Musik, Begegnung und Freude.

Sportlicher Ehrgeiz trifft auf Lebensfreude

Zentraler Bestandteil der Meisterschaft waren wie jedes Jahr die beliebten sportlichen Wettbewerbe. Ob beim Kegeln oder beim Hindernisparcours – mit Feuereifer traten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Fuß, mit Gehhilfe oder im Rollstuhl gegeneinander an, motiviert durch das Training in ihren Seniorenwohnheimen.

Die Organisation der Disziplinen übernahm erneut der Verein der Ergo-, Logo- und Physiotherapeut:innen im Altenbereich (VELPA). Monika Holzner von der VELPA betonte: „Unsere Therapeut:innen arbeiten das ganze Jahr mit den Bewohnerinnen und Bewohnern daran, die Mobilität im Alltag zu erhalten oder sogar zu verbessern. Die Seniorenmeisterschaft bietet eine wichtige Motivation: Viele trainieren gezielt auf diesen Tag hin. Das stärkt nicht nur körperlich, sondern auch mental – und gibt ein wunderbares Gefühl der Selbstwirksamkeit.“

Mehr als ein Wettkampf: Ein Tag der Gemeinschaft

Neben den sportlichen Herausforderungen stand der Tag ganz im Zeichen des geselligen Miteinanders. Bei Musik und Tanz wurde geschunkelt und gelacht, beim gemeinsamen Essen miteinander gescherzt. Zahlreiche lokale Sponsoren sorgten mit großzügigen Spenden dafür, dass es an nichts fehlte.

Ein besonderes Highlight war die Modenschau, bei der Seniorinnen und Senioren selbstgestaltete T-Shirts präsentierten. Diese waren im Vorfeld in den Heimen mit viel Kreativität und Liebe zum Detail entstanden – jedes ein Unikat, jedes ein Stück gelebter Individualität.

Ein starkes Zeichen für Teilhabe und Wertschätzung

Für Martina Ladurner, Präsidentin des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS), sind Veranstaltungen wie die Seniorenmeisterschaft von unschätzbarem Wert: „Solche Tage zeigen, wie wichtig es ist, unseren älteren Mitmenschen Räume der Teilhabe zu schaffen. Die Meisterschaft fördert Selbstbewusstsein, soziale Kontakte und nicht zuletzt das Gefühl, gesehen und geschätzt zu werden. Es ist beeindruckend zu erleben, mit welcher Energie und Freude die Seniorinnen und Senioren dabei sind.“

Und dies wird auch direkt von den Teilnehmenden zurückgemeldet: „Es war einfach ein wunderschöner Tag – ich habe mich ganz besonders aufs Kegeln gefreut, das hat mir besonders gefallen“, sagt Otto aus dem Seniorenwohnheim Terlan, der letztes Jahr auch dabei war.

Kunst verbindet: „Ton in den Händen von Klein und Groß“

Ein ganz besonderes Projekt prägte die diesjährige Meisterschaft in Terlan: Unter dem Titel „Ton in den Händen von Klein und Groß“ arbeitete das Seniorenwohnheim Terlan vor der Veranstaltung mit der vierten und fünften Klasse Grundschule Andrian zusammen. In mehreren generationsübergreifenden Treffen entstanden farbenfrohe Regenbögen aus Ton – gestaltet, bemalt und gebrannt von Jung und Alt. Heimdirektor Hugo Pichler erzählt: „Das Projekt war eine echte Herzensangelegenheit. Die Kinder und unsere Bewohnerinnen und Bewohner sind sich in einer besonderen Weise begegnet. Die Ton-Regenbögen, die jedes teilnehmende Heim heute als Gastgeschenk erhält, stehen für die Verbindung zwischen den Generationen – und für die Vielfalt, die unser Zusammenleben so wertvoll macht.“

Die Siegerinnen und Sieger der sportlichen Disziplinen kommen heuer aus Bozen

Über den sportlichen Gesamtsieg freute sich dieses Jahr das Altenheim Don Bosco aus Bozen. Bei der Siegerehrung wurden sie gebührend gefeiert.

Verlierer gab es bei der Seniorenmeisterschaft trotzdem keine. Unter dem Motto „Dabei sein ist alles, haben alle Teilnehmenden eine Medaille bekommen. Die älteste Teilnehmerin war mit 99 Jahren Grete Condin aus dem Alten- und Pflegeheim Robert Prossliner Stiftung, Auer.

Jedes Jahr ein neuer Ort, neue Begegnungen

Die Seniorenmeisterschaft ist eine Veranstaltung des Verbandes der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) mit Tradition – jedes Jahr mit der VELPA in einer anderen Gemeinde, mit einem anderen Heim als Partner vor Ort. Dieses Jahr war Terlan Schauplatz der Begegnung, im kommenden Jahr wieder ein anderer Ort. Die Botschaft bleibt: Bewegung, Begegnung und Miteinander kennen kein Alter.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Mitwirkenden, den zahlreichen Unterstützer:innen, der Gemeinde Terlan, die den Festplatz großzügig zur Verfügung stellte und den vielen Freiwilligen-Vereine.