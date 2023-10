“Gute Arbeit” zum Tag der menschenwürdigen Arbeit

Bozen – Johann Kiem, Referent für Arbeit und soziale Gerechtigkeit der Diözese Bozen-Brixen, macht zum Tag der menschenwürdigen Arbeit auf die Würde der Arbeit und der arbeitenden Menschen aufmerksam und stellt die Broschüre „Gute Arbeit“ vor.

Die Arbeit nimmt im Leben der meisten Menschen einen außerordentlich großen Raum ein. Arbeit ist mehr als bloße Existenzsicherung, sie stiftet Sinn, ist Mittel und Voraussetzung zur Entfaltung der Persönlichkeit.

„Ungerechte Arbeitsverhältnisse widersprechen der grundlegenden Würde des Menschen, jedes Menschen immer und überall“, so Johann Kiem, Referent für Arbeit und soziale Gerechtigkeit.

Die Gesellschaft verändert sich zusehends zu einer „Rund-um-die-Uhr-Gesellschaft“, die sich fast ausschließlich an das Produzieren und das Konsumieren begünstigenden Bedingungen orientiert. „Arbeit ohne Maß und Unterlass, häufig rund um die Uhr, lässt uns Menschen aber immer weniger Raum für Freundschaften und Beziehungen, Ehe und Familie, politisches Engagement, Religion und Kultur“, bedauert Kiem.

Im kapitalistischen Wirtschaften wird die menschliche Arbeit oft instrumentalisiert und auf ihren Marktwert reduziert. Dadurch verliert die Erwerbsarbeit immer mehr an Recht und Würde. Diesem Zerfall setzt Kiem mit der diözesanen Kommission für Arbeit und soziale Gerechtigkeit in einem Faltblatt die Vision von „GUTER ARBEIT“ entgegen. Diese hat den Anspruch dem Menschen gerecht zu werden und erweist sich dadurch als erfüllend und wirksam. Das Faltblatt „Gute Arbeit“ ist im Amt für Dialog am Bischöflichen Ordinariat in Bozen kostenlos erhältlich.