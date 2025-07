Heiliges Jahr: Südtiroler Jugendliche pilgern nach Rom

Von: mk

Rom – Noch bis kommenden Sonntag, 3. August 2025, treffen sich in Rom junge Menschen ab 17 Jahren zum großen Jugendtreffen im Heiligen Jahr. Aus der Diözese Bozen-Brixen ist heute eine Gruppe junger Südtirolerinnen und Südtiroler nach Rom aufgebrochen. Auch Bischof Ivo Muser fährt zum Jugendtreffen nach Rom.

Die Delegation der Diözese Bozen-Brixen umfasst Jugendliche aus verschiedenen Pfarreien von Bozen und Umgebung. Begleitet werden sie von Michele Dalla Serra, dem Diözesanverantwortlichen für die Jugendpastoral, sowie von Josef Augsten, Pfarrer von Tramin. Diözesanbischof Ivo Muser wird in den kommenden Tagen zur Gruppe stoßen.

Das Jugendtreffen im Rahmen des Heiligen Jahres steht ganz im Zeichen des Friedens. Auf dem Programm stehen eine Woche lang Gebetszeiten, Impulse, Begegnungen und persönliche Erfahrungen. Zu den Gästen zählen unter anderem der Journalist und Kriegsreporter Nello Scavo (Avvenire) sowie Maksim Ryabukha, Bischof der ukrainischen Diözese Donezk.

Die Höhepunkte sind für Samstag, 2. August, und Sonntag, 3. August, geplant: Am Samstagabend findet in Tor Vergata das große Abendgebet der Jugendlichen mit Papst Leo XIV. statt. Am Sonntagmorgen folgt – ebenfalls in Tor Vergata – die Abschlussmesse um 9.30 Uhr, die der Papst selbst leiten wird. Noch am selben Abend treten die Jugendlichen die Heimreise nach Südtirol an.