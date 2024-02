Heimatbund hält Gedenken an Andreas Hofer hoch

Bozen – „Andreas Hofer wurde in der Geschichte zu einer Symbolgestalt für die Freiheit“, so der Südtiroler Heimatbund (SHB). Er sei kein Politiker und auch kein Freiheitsdichter gewesen. Er habe auch keine philosophischen Abhandlungen verfasst. „Er war nur ein einfacher Viehhändler und Gastwirt. In die Geschichte hat er sich aber mit seinem unerschrockenen Eintreten für die Freiheitsrechte seines Volkes eingeschrieben. Er war ein Freiheitskämpfer und Patriot“, so der SHB.

Es sei nicht darum gegangen, ob die alte österreichische oder die auferlegte bayerisch-französische Verwaltung als moderner und effektiver anzusehen war. Es sei darum gegangen, dass die alten Tiroler Freiheitsrechte von einer bevormundenden und landfremden Obrigkeit aufgehoben worden waren. Es sei darum gegangen, dass man es den Tirolern aus der Hand genommen hatte, ihren verbrieften Freiheitsrechten gemäß selbst zu bestimmen, wie und in welcher gesellschaftlichen Ordnung sie in ihrem eigenen Land leben wollten.

„Dagegen waren Andreas Hofer und seine Mitkämpfer aufgestanden und dieser Kampf hat sie in das geschichtliche Ehrenbuch Tirols eingetragen. Hier schließt sich auch der Kreis zu den Freiheitskämpfern der 1960-er Jahre. So wie Andreas Hofer war es auch ihnen nicht beschieden gewesen, das angestrebte große Ziel der Freiheit umgehend zu erreichen. Aber sie haben mit ihrem Widerstand das Land vor dem Aufgehen in einer aufgezwungenen ‚Italianità‘ bewahrt und in seiner Eigenart als einen kulturellen Teil Tirols erhalten“, erklärt der Heimatbund.

Man habe es damit den nachkommenden Generationen ermöglicht, als Tiroler für das Recht ihrer Heimat auf Selbstbestimmung einzutreten. Dass das Streben nach Freiheit und Landeseinheit Tirols auch in Österreich kein erledigtes Thema ist, zeige das Ergebnis einer im Auftrag des „Südtiroler Heimatbundes“ (SHB) vor einigen Jahren durchgeführten repräsentativen Meinungsumfrage des SPECTRA-Instituts in Österreich: 89 Prozent der Österreicher befürworteten die Selbstbestimmung Südtirols und eine Wiedervereinigung mit dem Vaterland Österreich.

„Schließen wir daher alle jene, die in der jüngeren Zeit Opfer für die Heimat erbracht haben, ehrend in das Gedenken an Andreas Hofer und seine Mitstreiter ein!“, so der Heimatbund.

Der SHB ersucht alle Südtiroler, an den zahlreichen Gedenkfeiern in den Dörfern und an der Landesfeier in Meran am Sonntag teilzunehmen. Auch das Aushängen der Landesfahne sei ein sichtbares Zeichen der Verbundenheit mit der Heimat Tirol.