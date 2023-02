Helfen mit Musik, Gesang und Begeisterung für Gospel

Meran – Nach den großen Erfolgen 2022 mit „Corona Requiem“ und „Sound of Music“ ist der erste Schwerpunkt des Vokalensembles „Amaté“ ein Ausflug in die faszinierende Welt der Gospel- Musik. Mitreißende und stimmungsvolle Gospelsongs erklingen in Arrangements für Chor und Solisten. Als ebenso stimmgewaltiger wie charismatischer Solist ist erneut John Sweeney aus den USA mit von der Partie. Am Piano Makoto Suzuki.

Richard Josef Sigmund, der wiederum die Konzerte einstudiert und leitet, meint: „Eine unglaubliche Energie und Begeisterung der Mitwirkenden hat bereits in der Einstudierungsphase die Mitwirkenden Sänger getragen und beflügelt. Ich fühle mich glücklich, mittendrin zu sein, und kann nur versichern: Gospel ist ansteckend!“

Das Konzert verfolgt zugleich einen guten Zweck: Nur etwas mehr als ein Jahr nach der Krebsdiagnose ist Andrea Crazzolara (35 Jahre) aus Meran, Mutter der kleinen Isabel, am 29. Dezember 2022 verstorben. Die Zweijährige und ihr Papa Marco haben dieses große Schicksal zu verkraften und stehen nun auch vor großen organisatorischen und finanziellen Herausforderungen.

Deshalb haben die Mitwirkenden dieses „Gospel-Projektes“ entschieden, mit den Spenden, welche bei den Konzerten gesammelt werden, die Familie zu unterstützen.

Kurz zusammengefasst:

Gospel & Soul

Benefizkonzerte des Vokalensembles „Amaté“ und den Solisten John Sweeney und Xin Wang unter der Leitung von Richard J. Sigmund

4.03.2023 um 19.00 Uhr in der Kapuzinerkirche von Meran

5.03.2023 um 17.00 Uhr in der Kirche St. Valentin in Verdings

Freier Eintritt