Herbert Brandl erhält Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof

Von: apa

Der Ende Juli verstorbene Maler Herbert Brandl erhält ein Ehrengrab der Stadt Wien am Zentralfriedhof. Freunde und Wegbegleiter können sich am kommenden Montag (18. August) zwischen 11 und 13 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Aufbahrung in der Halle 2 verabschieden. Die Trauerfeier findet laut Bestattung Wien danach im engsten Kreis statt. Die Einsegnung macht der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler.

Der gebürtige Grazer Brandl, der vor allem für seine großformatigen, auf die Bergwelt anspielenden Gemälde bekannt war, starb am 27. Juli im Alter von 66 Jahren in seinem Atelier in Wien. Posthum wurde ihm der Österreichische Staatspreis zuerkannt. Die höchste Auszeichnung der Republik ist mit 30.000 Euro dotiert.