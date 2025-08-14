Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Herbert Brandl erhält Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof
Brandl gehörte zu den bedeutendsten heimsichen Malern der Gegenwart

Herbert Brandl erhält Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof

Donnerstag, 14. August 2025 | 10:40 Uhr
Brandl gehörte zu den bedeutendsten heimsichen Malern der Gegenwart
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Der Ende Juli verstorbene Maler Herbert Brandl erhält ein Ehrengrab der Stadt Wien am Zentralfriedhof. Freunde und Wegbegleiter können sich am kommenden Montag (18. August) zwischen 11 und 13 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Aufbahrung in der Halle 2 verabschieden. Die Trauerfeier findet laut Bestattung Wien danach im engsten Kreis statt. Die Einsegnung macht der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler.

Der gebürtige Grazer Brandl, der vor allem für seine großformatigen, auf die Bergwelt anspielenden Gemälde bekannt war, starb am 27. Juli im Alter von 66 Jahren in seinem Atelier in Wien. Posthum wurde ihm der Österreichische Staatspreis zuerkannt. Die höchste Auszeichnung der Republik ist mit 30.000 Euro dotiert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Wolf im Obervinschgau entnommen
Kommentare
109
Wolf im Obervinschgau entnommen
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Kommentare
94
“Das hat noch gefehlt”: Mit dem Papagei zum Gipfelsturm
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
Kommentare
64
Wegen hoher Preise: Italien segelt auf flauen Ferragosto zu
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Kommentare
59
„Erster Wolf in Italien entnommen“
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Kommentare
56
Atz-Tammerle: “Schüler zum Gendern gezwungen”
Anzeigen
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 