Herbert Pixner Projekt gewinnt Amadeus Award

Von: fra

Wien – Die 25. Ausgabe der Amadeus Austrian Music Awards fand gestern in Wien statt und bot zahlreiche Höhepunkte. Das Herbert Pixner Projekt gewann den Amadeus in der Kategorie Jazz/World/Blues, pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum des Quintetts. Herbert Pixner, der für seine innovative Fusion von Jazz, Volksmusik und Weltmusik bekannt ist, freute sich nach fünf Nominierungen endlich über den ersten Sieg. Das Projekt, das mit mehreren Alben erfolgreich ist, startet im September eine Jubiläumstour. Pixner selbst hatte erst kürzlich das Ehrenzeichen des Landes Tirol erhalten.

Der große Abräumer des Abends war Sänger Rian, der gleich dreifache Gewinner wurde: „Song des Jahres“ für „Verwandtschaftstreffen“, „Songwriter des Jahres“ und der Amadeus in der Kategorie Pop/Rock. Auch Wanda konnte sich mit ihrem Album „Ende nie“ den Titel „Album des Jahres“ sichern und überholte damit Christina Stürmer.

Ein weiterer Gewinner des Abends war RAF Camora, der in der Kategorie Hip-Hop/Urban triumphierte. Melissa Naschenweng setzte ihre Erfolgsserie fort und wurde zum sechsten Mal in Folge in der Kategorie Schlager/Volksmusik ausgezeichnet. In der Kategorie Liveact gewann das Duo Pizzera & Jaus. Weitere Preise gingen an Oska (Alternative), Glueboys (Electronic/Dance) und Turbobier (Hard & Heavy).

Bereits vor der Gala wurden der FM4-Award an die Newcomerin “Sodl” und der Lebenswerkpreis an “Die Seer” verliehen. Die Band, die sich im vergangenen Jahr mit einer großen Tournee verabschiedet hatte, wurde für ihre langjährige erfolgreiche Karriere geehrt.

Das Jubiläum der Amadeus Awards bot zudem einen Rückblick auf die Entwicklung der österreichischen Musikszene, begleitet von nostalgischen Momenten und Livedarbietungen von Künstlern wie Josh. und Anna Buchegger. Die Preisverleihung endete mit einer Aftershow-Party, die den gelungenen Abend abrundete.